Pronađeno tijelo partnera unuke Mika Džegera

Dugogodišnji partner unuke Mika Džegera nestao je krajem januara, a tokom potrage za njim u moru je pronađeno tijelo, a iz policije su naveli da vjeruju da je riječ o njemu, prenosi Page Six.

U nedjelju poslijepodne policija Devona i Kornvola objavila je izvještaj o potrazi za 37-godišnjim Aleksanderom Kejem, koji ima dvoje djece sa Asisi Džekson, unukom legendarnog frontmena benda "Rolling Stones".

"Policajci koji tragaju za nestalim muškarcem iz Boskastlea pronašli su tijelo muškarca u Budeu. Policajci i Obalska straža pozvani su oko 18.30 časova juče, 31. januara, nakon što je tijelo muškarca pronađeno u moru u Budeu. Nažalost, bio je mrtav na licu mjesta. Zvanična identifikacija još nije sprovedena, ali policajci vjeruju da je muškarac 37-godišnji Aleksander Kej, čiji je nestanak prijavljen 24. januara. Njegova smrt se ne smatra sumnjivom i biće pripremljen dosije za mrtvozornika. Porodica gospodina Keja zahvalila je policiji i Obalskoj straži na trudu, zajedno sa svima koji su pomogli u potrazi. Zamolili su da se poštuje njihova privatnost u ovim teškim trenucima", stoji u objavi policije na Fejsbuku.

Predstavnici Džegerove porodice se nisu oglašavali.

Porodične veze

Inače, Asisina majka je Džejd Džeger, ćerka Mika Džegera i Bianke Džeger, koji su bili u braku od 1971. do 1978. godine. Asisi Džekson i Kej su zajedno od 2010. godine, prvu ćerku dobili su 2014., a drugu 2019. godine, kako pišu strani mediji.

Posljednji put viđen

Policijska uprava Devona i Kornvola prethodno je navela da je Aleksander posljednji put viđen kasno poslijepodne 24. januara, dok je prolazio pored paba "Wellington" na Old Roudu, u pravcu luke Boskesl prema rijeci Valensi. Bio je sam.

"Aleksander je opisan kao osoba visoka 172 centimetra, srednje građe, sa jarko platinasto plavom kosom, a obično nosi odjeću u jarkim bojama", naveli su iz policije, uz molbu javnosti da prijavi sve korisne informacije.

Svjedočenja iz paba

Iz policijske uprave su u početku naveli da je Kej poslednji put viđen 23. januara u "Cobweb Inn", pubu u Boskeslu, oko 14.30 časova po lokalnom vremenu. Nadzorne kamere pokazivale su da sedi sam u baru, dok su drugi gosti sjedili u njegovoj blizini. Nakon oko sat vremena napustio je pub, hodajući sa rukama u džepovima. Bio je obučen u crvenu jaknu sa uzorkom, plave pantalone i bijele patike.

"Policija je sve zabrinutija", napisali su iz policije. "Cobweb Inn" je takođe podijelio objavu o njegovom nestanku i naglasio da je njegova "porodica jako zabrinuta". Džejd Džeger je podijelila snimak ekrana prve policijske obavještenja o Keju, dok se od tada nije dodatno oglašavala. Asisi nije objavljivala ništa, prenosi Jutarnji.