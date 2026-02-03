Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku

Karijeru Svetlane Cece Ražnatović obilježili su brojni hitovi, a pojedine numere snimila je i sa kolegama.

Ipak, mnogi su zaboravili i da je svojevremeno ukrstila glas i sa lijepom glumicom Ivanom Žigon, a njihov duet, iako su ga mnogi zaboravili, sada je ponovo preplavio mreže.

Te davne 1994. Ceca je u studio ušla sa Žigon kada su prepjevale čuveni hit "Bandido".

Svijet Alarmi u NATO: Presretnut ruski avion sa neobičnim naoružanjem

Originalnu numeru otpevale su sestre Toni i Enkarna Salazar – poznatije kao "Azukar Moreno" na Evroviziji 1990, u Zagrebu.

Svojom izvedbom, Ceca i Ivana napravile su posebnu pometnju, ali singlu nije pronađeno mjesto ni na jednom pjevačicinom albumu, a obje poznate dame se nisu nikada oglasile povodom ove kolaboracije, te nije jasno kako je došlo do ove ideje, prenosi "Mondo".