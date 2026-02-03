Svi su mislili da je gola: Kako se Hajdi Klum mogla kretati u ovome?

Glumica i model Hajdi Klum bila je u centru pažnje na dod‌jeli Grammyja 2026.

Njemački supermodel pojavio se na crvenom tepihu u haljini od lateksa boje kože zbog koje je mnogima na prvi pogled d‌jelovalo kao da je gotovo gola.

Haljina je bila uska, bez naramenica i do koljena, potpuno priljubljena uz tijelo te je jasno naglašavala njenu figuru i poprsje.

Zbog sjajnog materijala i boje koja se stapala s njenom kožom izgledala je vrlo provokativno.

S bočne strane haljina je imala kopče, što je dodatno privuklo pažnju.

Heidi je cijeli look upotpunila cipelama u istoj boji, čime je još više pojačala utisak ''gole'' siluete.

Iako se mnogi pitaju koliko je takva haljina bila udobna, Klum je samouvjereno pozirala fotografima i pokazala da zna kako privući poglede.