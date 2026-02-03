Logo
Large banner

Svi su mislili da je gola: Kako se Hajdi Klum mogla kretati u ovome?

03.02.2026

08:14

Komentari:

0
Сви су мислили да је гола: Како се Хајди Клум могла кретати у овоме?
Foto: Tanjug/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Glumica i model Hajdi Klum bila je u centru pažnje na dod‌jeli Grammyja 2026.

Njemački supermodel pojavio se na crvenom tepihu u haljini od lateksa boje kože zbog koje je mnogima na prvi pogled d‌jelovalo kao da je gotovo gola.

Haljina je bila uska, bez naramenica i do koljena, potpuno priljubljena uz tijelo te je jasno naglašavala njenu figuru i poprsje.

Zbog sjajnog materijala i boje koja se stapala s njenom kožom izgledala je vrlo provokativno.

S bočne strane haljina je imala kopče, što je dodatno privuklo pažnju.

Heidi je cijeli look upotpunila cipelama u istoj boji, čime je još više pojačala utisak ''gole'' siluete.

Iako se mnogi pitaju koliko je takva haljina bila udobna, Klum je samouvjereno pozirala fotografima i pokazala da zna kako privući poglede.

Podijeli:

Tag:

Hajdi Klum

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Карлос Алкараз

Scena

Karlos Alkaraz živi u malom stanu sa roditeljima: Mušema na stolu i baštenske stolice u dnevnom boravku

12 h

0
Маја Николић се скинула на Грмечу

Scena

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

15 h

1
Бијело дугме има новог пјевача? Милић Вукашиновић каже да Брега не да те паре

Scena

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

16 h

0
Едита проговорила: Оставила сам га због моје несигурности и страха

Scena

Edita progovorila: Ostavila sam ga zbog moje nesigurnosti i straha

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner