Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Muzičar Milić Vukašinović osvrnuo se na glasine da bend Bijelo dugme ima novog pjevača Isaka Šabanovića te je tom prilikom oštro prozvao svog kolegu Gorana Bregovića.

Društvenim mrežama ranije su se proširile tvrdnje da je Bregović navodno platio 250.000 evra kako bi se Šabanović priključio Bijelom dugmetu, što je Vukašinović odlučno demantovao.

"To je klasična lažna vijest. Mene je to nasmijalo, iskreno da kažem. 250.000 evra da Bregović da pjevaču koji bi du*e dao samo da bude dio te grupe. On ne bi kafu platio, a kamoli da da te pare. On voli pare, to je tako. Ne mislim samo na Isaka, nego na bilo kojeg pjevača. Svi bi dali sve samo da budu dio tog sastava", rekao je Vukašinović tokom gostovanja u emisiji "Premijera - Vikend specijal" na Pinku.

Bregović se do sada nije oglašavao povodom ovih navoda. Vukašinović je u istom intervjuu, između ostalog, otkrio da je napisao autobiografiju, a da su nastavci već u planu. Najavio je i da namjerava pisati o svojoj kćerki Maji Avdibegović, koja je preminula 2018. godine.

"U trećem dijelu će to biti. U drugom dijelu će biti sve vezano za London. Ja sam s Hankom Paldum napravio najveću revoluciju u muzici i i danas mislim da su neprevaziđeni. Te dvije pjesme su razvalile Jugoslaviju. Tri godine su se samo te tri pjesme vrtjele", kazao je Vukašinović.

Vukašinović je i bivši bubnjar Bijelog dugmeta. Posljednji put je nastupao za njih 2005. godine u famoznoj oproštajnoj turniji.