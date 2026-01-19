Logo
Drama na koncertu Bijelog Dugmeta: Muzičar povrijedio glavu

Izvor:

Kurir

19.01.2026

09:15

Бијело дугме
Foto: Screenshot

Koncert za doček nove 2026. legendarne grupe Bijelo dugme u luksuznom hotelu na Kopaoniku umalo je mogao da se završi tragično, saznaje "Kurir".

Tokom nastupa u najluđoj noći klavijaturista grupe Ognjan Ogi Radivojević na bini je doživio nezgodu u kojoj je povrijedio glavu, zbog čega je završio s posekotinama i modricama.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 6

Svijet

Ruska PVO oborila 92 ukrajinska drona

Kako prenosi izvor "Kurira", ništa nije ukazivalo na to da će u prepunoj sali hotela na Kopaoniku od opšte euforije za sekund nastati pravi tajac i drama.

"Goran Bregović i Bijelo dugme zaista su napravili sjajnu atmosferu u najluđoj noći na Kopu. Sve je bilo krcato, tražila se karta više. Oni su tad prvi put zajedno nastupali na ovoj planini i svi su bili više nego raspoloženi. Ipak, u jednom trenutku nastao je haos i opšti metež na bini, zbog čega je nastup hitno prekinut. Tokom izvođenja jedne pjesme Ogi Radivojević doživio je strašnu nezgodu u kojoj je ozbiljno povrijedio glavu. Imao je dosta sreće jer je sve moglo da se završi s mnogo ozbiljnijim posljedicama, pa čak i tragično. Njemu se u jednom momentu zamantalo u glavi i smračilo pred očima. Kako je posegnuo za peškirom da se obriše, on se sapleo o kablove na bini i pao. Nekoliko sekundi je tako nepomično ležao. Muzika je odmah prestala, a šokirani Brega i ostali su odmah pritrčali da mu pomognu", priča sagovornik, pa nastavlja:

Мирослав Мика Алексић

Zdravlje

Ovo su simptomi bolesti od koje je umro Mika Aleksić

"Napravljena je hitna pauza. Ogija su odmah odveli u bekstejdž i stavili mu led ispod oka. Svi su bili za to da se odmah pozove Hitna pomoć. Međutim, Radivojević je to odbio i poslije kraće pauze, kad je malo došao sebi, kao pravi profesionalac, on i ostali su ponovo izašli na binu i nastavili koncert kao da se ništa nije desilo. Gostima u prvim redovima ipak nije bilo svejedno, pa su neki od šoka odmah otišli u svoje sobe i više se nisu vraćali. Vjerujte, to je toliko izgledalo dramatično da je prosto nevjerovatno da nije imao teže povrede. Njima ovaj doček sigurno neće ostati u najljepšem sjećanju".

Muzičar se nije javljao na pozive pomenutog portala za komentar.

