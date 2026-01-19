Milena i Iva su jedine javno istupile, a evo koliko devojaka optužilo Miku

Miroslav Mika Aleksić umro je 18. januara 2026. u Beogradu, poslije duge i teške borke s opakom bolešću, u 73. godini.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović s čim je i javno istupila 16. januara 2021. godine.

Ubrzo se optužbama protiv njega pridružila glumica Iva Ilinčić, i tri djevojke čiji identitet nije otkriven.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu u junu 2021. godine za krivična djela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam djevojaka, koje su pohađale njegovu školu glume.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elektronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor.

Žrtve koje su pokazale izuzetnu hrabrost da svjedoče o traumama koje su preživjele u školi glume „Stvar srca“, bile su suočene sa dodatnim poniženjem kroz neprijatna i iscrpljujuća pitanja Aleksićevog advokata.

Njihova svedočenja otkrila su potresne detalje seksualnog nasilja.

Šta je Milena ispričala tog 16. januara 2021.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", rekla je tada Milena.

Insistirala je na tome da "ovo nije samo moja priča" i da "ovo nije moja riječ protiv njegove", već je tvrdila da je u pitanju sistem zlostavljanja djevojčica koji je Aleksić temeljno gradio decenijama.

U školu Mike Aleksića djeca su se upisivala od pete ili šeste, a najkasnije sa 13 godina.

Milena Radulović je dio grupe postala sa 11 godina, a u grupama je bilo od 25 do 30 polaznika.

"Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedjeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra djeca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, djevojčice su dolazile u suknjama, dječaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvijek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila", ispričala je tada Milena Radulović.

Audicije za prijem dece su bile masovne. Prijavljivalo se po nekoliko stotina mališana, u zavisnosti od generacija, a Aleksić je birao sedam-osam najdarovitijih.

Odmah po prijemu, Miroslav bi razgovarao s roditeljima, informisao ih o cijeni, časovima, kodeksu oblačenja i naglašavao jednu bitnu stvar: da je to prvi i posljednji put da se s njima viđa. Objašnjavao je da i najmlađi polaznici mogu da se popnu do drugog sprata i sami donesu novac za školarinu.

"Govorio je da su djeca mali ljudi, a nama je prijalo kad čujemo: "Vi ste samostalni, ovo je nešto samo vaše." Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, ali tada nam to nije djelovalo sporno", rekla je Milena.

Milena Radulović tvrdila da je iz takvog svijeta, strogog i ustrojenog, ali ipak sigurnog, preko noći prešla u pakao seksualnog zlostavljanja kada ju je, kako kaže, Mika Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine.

Imala je 17 godina, a on 61.

"Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće. Nisam ga poznavala takvog i u tom periodu bila sam ubijeđena da sam jedina i sama. Bio je to šok. Slom! To je za mene bila druga porodica. Zaista", tvrdila je Milena Radulović.

"Mika je vodio računa da se to (seksualno zlostavljanje, prim. nov.) dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da neko posumnja da se tu dešava nešto toliko užasno", ispričala je glumica 2021.

"Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvijek je tu bio i strašan osjećaj da je tu, u blizini, gomila druge djece", kaže Milena Radulović.

Rekla je i da "kad god bi neka od devojaka pružila verbalni ili fizički otpor, nailazila je na upotrebu sile ili ignorisanje".

"Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osjećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. I, na kraju, neki strah da ćete u tome ostati sami. U trenutku tog čina ja nisam imala svijest o posljedicama, one su dolazile kasnije. Bilo je to poništavanje svake vrste samopouzdanja, sigurnosti", ispričala je Milena Radulović za Blic 2021. godine.

Posljednje informacije o suđenju

U Višem sudu u Beogradu 7. novembra 2025. je ponovo odloženo suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole.

Suđenje je odloženo na neodređeno, zbog izostanka optuženog, čije zdravstveno stanje se, kako je rekao njegov branilac, pogoršalo. Branilac optuženog je naveo da Aleksić nema snage da govori, zbog čega advokati razgovaraju sa njegovom suprugom, prenosi Telegraf.