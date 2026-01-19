Slavimo Bogojavljenje, ovo su običaji

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Ovaj dan, koji je u crkvenom kalendaru obilježen crvenim slovom, slavi se u spomen na krštenje Isusa Hrista u reci Jordan i objavljivanje Boga u tri ličnosti.

Prema hrišćanskom predanju, kada je Isus napunio 30 godina, došao je kod Svetog Jovana Preteče da ga krsti. U trenutku kada je Sin Božji izašao iz vode, nad njim se otvorilo nebo i Duh Sveti je sišao u vidu goluba, dok se sa neba čuo glas Boga Oca:

"Ovo je Sin moj ljubljeni. On je po mojoj volji."

Tim činom otpočela je Hristova misija spasenja čovečanstva. Zbog toga se vjernici danas pozdravljaju tradicionalnim pozdravom: "Bog se javi!" i "Vaistinu se javi!"

Narodni običaji: Šta danas treba ispuniti?

Bogojavljenje prate brojni običaji koji su se generacijama čuvali u našem narodu. Ako želite da ispoštujete tradiciju, obratite pažnju na sljedeće.

1. Uzmite Bogojavljensku vodicu

Danas se u hramovima vrši veliko vodoosvećenje. Vjeruje se da je ova voda ljekovita, da prosvjetljuje dušu i tijelo i da se nikada ne kvari jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga. Vjernici je nose kući i čuvaju tokom cijele godine kao zaštitu.

2. Okupajte se u rijeci ili zaplivajte za Časni krst

Hrabri vjernici danas plivaju dionicu od 33 metra, koja simbolizuje broj godina Hristovog života na zemlji. Vjeruje se da kupanje u rijeci na ovaj dan donosi dobro zdravlje.

3. Otvorite prozore i očistite kuću

Danas se završavaju "nekršteni dani" tokom kojih su, prema narodnom vjerovanju, zemljom vladale nečiste sile. Običaj je da se danas opere odjeća i detaljno očisti dom kako bi se ušlo u novi ciklus pročišćenosti.

4. Pogledajte u nebo i odredite sudbinu po vjetru

Postoji staro vjerovanje da se u noći između Krstovdana i Bogojavljenja otvaraju nebesa. Takođe, danas se predviđa kakva će biti godina.

Ako bude mraza i snijega, godina će biti rodna i bogata, ako je vrijeme vedro godina će biti sušna, kao i ako duva istočni vjetar. Ako duva sjeverni vjetar godina će biti hladna.

Molitveni podsjetnik

Pre nego što popijete Bogojavljensku vodicu, tradicija nalaže izgovaranje molitve Oče naš, a nakon uzimanja vode, zahvalite Bogu na milosti riječima:

"Slava Tvome milosrđu što si mene grešnoga udostojio da pijem od ove osvećene i Svete vode. Okrepi život moj, sačuvaj me nepovređenoga i osnaži me za dobra djela. Amin."

Bez obzira na to u koji dan padne, na Bogojavljenje se nikada ne posti. Danas je dozvoljena mrsna hrana i slavlje u radosti. Od sutra, takođe, počinju dani pogodni za zakazivanje vjenčanja.