Konačno se puni Bilećko jezero

Početak nove godine donio je skoro punu bilećku akumulaciju, upravo to su dugo čekali čelnici Hidroelektrana na Trebišnjici.

Na jug su se slile rekordne količine padavina, u pojedinim dijelovima preko 400 litara po metru kvadratnom.

Voda koja dolazi sa Gornjih Horizonata poslednjih dana, znatno popravlja stanje bilećke akumulacije.

Kota jezera trenutno je na oko 380 metara nad morem. Do pune akumulacije nedostaje još oko 17 metara. Ipak, u Hetu su zadovoljni.

"Mislim da ćemo do kraja januara završiti sa kotom nešto većom od planske, ali u ovom momentu moram da nagovijestim da imamo 17 metara praznog akumulacionog prostora u hidroakumulaciji Bileća,i ona nema rećim punjenja kao što je imala u prethodnom periodu", kaže Ilija Tamindžija, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u HET-u.

Da su vremenski ekstremi sve izraženiji, potvrđuju i u Meteorološkoj stanici u Trebinju. Ovdje svakodnevno pristižu podaci iz čitave Istočne Hercegovine. Kažu nam da se, poslednjih godina, hidrologija mnogo promijenila.

"Ili je deficit padavina ili ekstremne količine padavina. Mi ne sada da smo zadovoljili mjesečne količine padavina, nego su ove već sada znatno iznad prosjeka", rekao je Predrag Palikuća, Meteorološka stanica Trebinje.

Dvije uzastopno loše hidrološke godine, smanjile su prošlogodišnji HET-ov plan proizvodnje. Proizvedeno je oko za oko 800 gigavat časova, što je za 300 manje od plana.

Zbog nestabilnog rada Termoelektrane Ugljevih i velikih potreba Elektroenergetskog sistema, agregati HETa od početka godine rade punom parom.

"Interes Elektroprivrede jeste da ima veću zalihu vode i energije u akumulaciji Bileća. To je sigurnost elektroenergetskog sistema i sigurnost napajanja svih potrošača u Elektroprivredi Republike Srpske. Njena potrošnja, vode u akumulaciji, proizvodnja u Hidorelektrani Trebinje, Dubrovnik i Čapljina, će zavisiti od stabilnog rada Termoelektrana u elektroenergetskom sistemu Srpske", kaže Tamindžija.

U novu godinu HET je krenuo ambiciozno, sa standardnim planom proizvodnje oko 1.100 gigavat časova. Tamindžija ne kriju da će konačni rezultat, kao i do sada, u najvećoj mjeri zavisiti od hidrologije.