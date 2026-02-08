Duško bio kum na vjenčanju Aleksandre: Osumnjičen za brutalnu ubistvo, isplivali novi detalji

Duško G. (56), koji se sumnjiči da je 6. februara na bezobziran način ubio Aleksandru Šarković (44) u Ulici Babičkog odreda, bio je kum na njenom vjenčanju sa Dejanom Šarkovićem, koji je nastradao 2017. godine, na Svetog Nikolu, u eksploziji eksplozivne naprave.

Ova činjenica otvara prostor za utvrđivanje pravog motiva ubistva za koje se sumnjiči Duško G. iz Niša.

– Duško i nastradali Dejan poznavali su se iz perioda kada je Šarković radio kao obezbjeđenje. U to vrijeme čvrsto prijateljstvo odlučili su da dodatno učvrste, pa je Dejan odlučio da Duška uzme za kuma kada je zaprosio Aleksandru – ispričao je izvor blizak istrazi.

Duško je jedno vrijeme boravio i u inostranstvu, a prema nezvaničnim informacijama, izvjesno vrijeme je proveo i u zatvoru, zbog krivičnih djela u vezi sa narkoticima i nasiljem.

Da li u istoriji njihovih odnosa postoji nešto što je Duško mogao da zamjeri pokojnom Dejanu, koji je u međuvremenu nastradao u eksploziji bombe, ostaje pitanje na koje će detaljna policijska i tužilačka istraga morati da da odgovor.

Ne isključuje se mogućnost da je Duško teret neriješenih odnosa sa pokojnim kumom Dejanom pokušao da prebaci na ubijenu ženu, koja, kako ističu izvori, nije pripadala kriminalnom miljeu.

Nezvanično, Duško je imao i određene psihičke probleme i dijagnozu koji su, sumnja se, mogli da budu okidač za sumanute misli da Aleksandra ima veze sa njegovim hapšenjem ili nekom drugom životnom situacijom.

Vrijedna žena i posvećena majka

Svi koji su poznavali Aleksandru kažu da je bila potpuno ispravna i časna osoba. Nekadašnja rukometašica DIN-a u kraju u kojem je živjela bila je poznata kao brižna majka dvoje djece, koju je imala iz dva braka.

Odnedavno, nakon penzionisanja i smrti oca, koji je vodio fabriku jabukovog sirćeta, pokazala se i kao uspješna preduzetnica, ne zapostavljajući nikada obaveze prema djeci zbog posla.

Moguće je da upravo zbog toga Aleksandra, koja nije bila dio kriminalnog svijeta, nije prijavljivala prijetnje koje joj je, kako se sumnja, upućivao osumnjičeni Duško G. Vjerovala je da ne postoji stvarni razlog da joj neko naudi, strahujući da bi zbog njegove prijeke naravi prijava mogla samo da pogorša situaciju.

