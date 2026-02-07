"Izlazi, neću tebe"! Detalji jezive paranoje ubice Aleksandre: Umislio da mu sprema smrt, pa je hladno ubio!

Istraga jezivog ubistva bivše rukometašice Aleksandre G. Š. (43) u niškom naselju Palilula otkrila je šokantan i bizaran motiv koji stoji iza ovog zločina.

Prema najnovijim nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni Duško G. (56) nije ubio Aleksandru zbog duga, već zbog teške paranoje i fiksirane ideje koja ga je godinama progonila.

„Bježi odavde, neću tebe!“

Kako saznaje Telegraf, Duško G. se u trenutku zločina nalazio u automobilu sa poznanikom S. A. Kada je ugledao Aleksandru kako ulazi u svoja kola, njegova paranoja je kulminirala. Duško je bio naoružan i odmah je krenuo u napad.

Prije nego što je otvorio vatru, Duško se okrenuo ka svom saputniku S. A. i povikao:

„Bježi odavde! Izlazi iz kola, neću tebe!“

Prestravljeni poznanik je pobjegao, nakon čega je Duško hladnokrvno ispalio više hitaca u Aleksandru.

Jeziva fiksirana ideja: Mislio da mu ona radi o glavi?

Izvori bliski istrazi navode da Duško G. pati od određenih psihičkih, paranoidnih poremećaja. On je, navodno, godinama bio opsjednut smrću Aleksandrinog supruga Dejana, koji je 2017. godine stradao u eksploziji bombe.

Duško je, prema tim navodima, u svojoj glavi stvorio jeziv scenario — bio je ubijeđen da je Aleksandra direktno odgovorna za smrt svog muža i da je on sljedeći na njenoj „listi za odstrel“. Vjerovao je da će ga ona ubiti i odlučio je da je „preduhitri“.

Njih dvoje su se poznavali odranije, što je, kako se navodi, dodatno podgrijavalo njegove bolesne sumnje.

Pozvao pomoć nakon zločina

Nakon što je počinio krvavi zločin, Duško nije odmah pobjegao u nepoznatom pravcu. Telefonom je pozvao poznanika iz Kruševca, D. G. (61), i zatražio da dođe po njega.

Upravo taj poziv i njihovo spajanje u okolini Aleksinca doveli su do brzog hapšenja osumnjičenog.

Da li su pomagači znali za plan?

Istraga je sada usmjerena i na moguće saučesnike. Pitanje na koje policija traži odgovor jeste: da li su S. A. i D. G. znali šta Duško priprema?

S. A. je bio svjedok samog početka napada, ali je, po nalogu ubice, pobjegao.

D. G. je, s druge strane, pokupio osumnjičenog nakon zločina.

Dalji tok istrage i vještačenja utvrdiće stepen njihove odgovornosti, kao i da li su bili svjesni Duškovog narušenog psihičkog stanja i njegove smrtonosne namjere.

(Telegraf.rs)