Novi detalji napada na kuću Zdravka Čolića: Bacili bombu, pa pobjegli trotinetom, nije im prvi put!

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Senada M. (32) i osumnjičenog za kojim se traga zbog sumnje da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine aktivirali i bacili dvije ručne bombe na porodične kuće oštećenih, kao i protiv Marka A., koji im je u tome pomogao, stavivši im na raspolaganje pomenute eksplozivne naprave.

„Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i osumnjičenom za kojim se traga na teret se stavljaju dva krivična djela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Marku A. ista dva krivična djela u pomaganju. Protiv Senada M. i osumnjičenog za kojim se traga biće preduzete i dokazne radnje zbog dva krivična djela Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, a protiv osumnjičenog Marka A. zbog istih krivičnih djela izvršenih pomaganjem“, navode iz Tužilaštva.

Kako se navodi, na saslušanju pred javnim tužiocem Senad M. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Marko A. kratko negirao izvršenje krivičnog djela i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.

„Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svjedoke i da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, a za osumnjičenim za kojim se traga i zbog opasnosti od bekstva, kao i da se za njim raspiše potjernica“, dodaje se u saopštenju.

Nije im prvi put

Postoji sumnja da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine Senad M. i osumnjičeni za kojim se traga neovlašćeno nosili minsko-eksplozivna sredstva čije držanje nije dozvoljeno građanima, u čemu im je pomogao Marko A., koji im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

„Senad M. i osumnjičeni za kojim se traga su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke 'Tojota', došli do porodične kuće oštećenog R.K. na opštini Palikula i oko 02:30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće. Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratili do vozila“, navodi se.

„Takođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo, a potom trotinet, došli do porodične kuće oštećenog Z. Č. na Savskom vencu, gdje je oko 04:52 časova osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da niko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mjesta“, dodaje se u saopštenju.