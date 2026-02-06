Kineski horoskop za 2026: Ova 4 znaka će imati najviše sreće

Godina 2026. biće vatrena i puna akcije, sa promjenama koje će se osjetiti na mnogim nivoima. Kineska Nova godina, koja počinje 17. februara, najavljuje Godinu Vatrenog Konja .

Tokom narednih 12 mjeseci, energija Vatrenog Konja doneće intenzivan ritam koji podstiče dramatične promjene, brze odluke i pobunu. Usred ove dinamične vožnje, četiri znaka kineskog zodijaka biće pravi magneti za sreću i izobilje.

„Energija Vatrenog Konja pojačava Konjevu urođenu nezavisnost i nemir, stvarajući snažnu potrebu za slobodom, samoizražavanjem i oslobođenjem od ograničenja“, objašnjava Džanin Lou, stručnjak za kinesku astrologiju, prema časopisu Parade .

„Istorijski i društveno gledano, godine Vatrenog Konja često se poklapaju sa previranjima, kulturnim promjenama i smjelim kolektivnim pokretima, u kojima ljudi osjećaju potrebu da ospore autoritet, redefinišu identitet i teže radikalnim promenama.“

Najsrećniji znaci u godini konja

Prema riječima Džanin Lou, sreća nije nužno nešto poput deteline sa četiri lista. „Sreća je podrška, zaštita, prekretnice, jasnoća ili onaj gurač u pravcu koji vam je potreban“, napominje ona. Ali nekoliko znakova će se ove godine odlično snaći.

Pas

Godina Vatrenog Konja će podstaći potrebu za druženjem i saradnjom, čineći je veoma društvenom godinom. „Godina Konja donosi brojne društvene pozive, nova poznanstva i mogućnosti za jačanje postojećih odnosa“, objašnjava astrolog Dona Stelhorn.

Ovo će biti posebno korisno za one rođene u godini Psa (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) jer su veoma društveni i uživaju u provođenju vremena sa svojim „čoporom“ prijatelja i porodice. Psi mogu iskoristiti ovu godinu da nastave svoje obrazovanje, možda upisom na fakultet po svom izboru ili dobijanjem pristupa finansiranju koje im ranije nije bilo dostupno.

Stelhorn ističe da bi oni rođeni u znaku Psa 2026. godine mogli više putovati. Takođe će, dodaje Lou, uživati u zaštiti, jačoj podršci svoje okoline, većoj vidljivosti i dugo očekivanom priznanju ili napredovanju nakon perioda velike odgovornosti.

Ovce

Rođeni u godini Ovce (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) poznati su po svom umjetničkom duhu, saosjećanju i emocionalnoj inteligenciji. Iako predstojeća Godina Vatrenog Konja može biti malo brža nego što bi Ovce željele, društvena priroda ovog perioda biće blagoslov za njihovu sreću, posebno na profesionalnom planu.

Imaće prilike da se umrežavaju i sarađuju na kreativnim projektima. Njihove komunikacijske vještine i sposobnost izražavanja učiniće ih zvijezdom u ovoj užurbanoj klimi i mogli bi se naći u centru pažnje, posebno kada udruže snage sa kolegama ili prijateljima istomišljenicima.

„Ovce će imati koristi od svoje nežne snage u godini Konja“, objašnjava Lou. „Dobijaće stalnu podršku i suptilnije, njegovajuće milosti. Napredak može izgledati stabilan, što će im pomoći da povrate samopouzdanje i stabilnost.“

Tigar

Oni rođeni u godini Tigra (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) su prirodno harizmatični i hrabri lideri, a njihova energija će privući obilje pozitivnih prilika tokom godine Konja. Stelhorn kaže da će imati više prilika za ljubav i romantiku jer će strastvena energija Konja aktivirati Tigranov magnetizam i avanturističku prirodu.

Istovremeno, Godina Konja bi mogla doneti uzbudljive, možda i spekulativne, nove mogućnosti za zaradu, liderstvo i umjetničko izražavanje. „Ovo može da varira od kreativnih angažmana i investicionih mogućnosti do šansi da budete u centru pažnje“, kaže ona.

Generalno, Tigrovi će osjetiti da se zamah vraća nakon Godine Zmije, mogućnosti se šire, a oblasti koje su stagnirale se ponovo aktiviraju. „Doživeće obnovljeni osjećaj samopouzdanja, vrata će im se otvoriti sa većom lakoćom, a snažna, ohrabrujuća energija će voditi njihove odluke i pravac“, napominje Lou.

Konj

Pošto je ovo Godina Konja, oni rođeni u drugim godinama Konja (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) otkriće da se njihova energična, slobodoumna i brza energija pojačava i ogleda u svemu oko njih. Pošto će oni biti ti koji će zadavati ton svim ostalim znakovima, preuzeće vođstvo i lakše će ostaviti svoj trag.

„Konji značajno profitiraju u svojoj godini jer se energija prirodno usklađuje sa njihovom suštinom“, ističe Lou. „Oni se kreću u potpunoj harmoniji sa ritmom godine, doživljavajući povećanu slobodu, kretanje, mogućnosti, rast, potencijal za putovanja i obnovljenu strast.“ Ipak, Lou napominje da je ključno da Konji teže ravnoteži i utemeljenosti kako bi osigurali da se uzbuđenje pretvori u stalan i smislen napredak.

Kako maksimalno iskoristiti svoju sreću u godini konja

Godina Konja zahtijeva zamah umjesto oklevanja i instinkt umjesto pretjeranog razmišljanja. Svako bi trebalo hrabro da se kreće ka svojim najdubljim željama. Vidljivost, pokretljivost i pionirski duh biće nagrađeni.

Slušajte svoju intuiciju i djelujte sada. Ova godina traži od vas da prigrlite brzu i slobodnu energiju. Preterano planiranje i analiziranje vaših koraka oduzima joj magiju. Konji napreduju zahvaljujući brzini, energičnoj aktivnosti i smjelim potezima. Recite „da“, budite prvi, brzo odgovorite i ne čekajte da preuzmete inicijativu.

Zauzmite svoj prostor. Vidljivost je ključna u narednoj godini. Ne povlačite se u senku, već se usudite da budete viđeni u svom punom sjaju, sa svim svojim nesavršenostima. Oni koji se usude da izađu u centar pažnje, podijele svoje vještine i vjeruju u svoje sposobnosti, napredovaće. Što ste otvoreniji, više vrata će se otvoriti.

Pratite taj osjećaj koji vam govori „da“ cijelim svojim bićem. Ako osjetite da vas nešto ispunjava energijom, uzbuđenjem i strašću, vaši instinkti se aktiviraju. Obratite pažnju na to. Godina Konja vas traži da se krećete sa namernom energijom. Shvatite to kao znak da ste na pravom putu i ​​da treba da preduzmete akciju.