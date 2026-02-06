Logo
Prasiće prevozio dronom, pa upali u dalekovod: 10 sati nije bilo struje!

Izvor:

Agencije

06.02.2026

21:38

Прасиће превозио дроном, па упали у далековод: 10 сати није било струје!

Farmer u jugozapadnoj Kini pokušao je dronom da preveze prasiće do lokalne klanice, ali se jedno zapetljalo u žice dalekovod zbog čega su mještani 10 časova bili bez struje.

Dron se zapetljao u žice dok je spuštao prase niz planinu, zbog čega je životinja satima visila naglavačke u vazduhu.

Farmer je ispričao da je zbog nepristupačnog terena transport vozilima bio nepraktičan, a incident je pripisao slaboj vidljivosti.

Policija je utvrdila da farmer može da odgovara zbog korištenja drona u zoni zabrane letenja, kao i zbog preopterećenja uređaja, prenosi Tanjug.

"Još prikupljamo dokaze. Ako se utvrdi prekršaj, slijedi administrativna kazna i nadoknada štete na elektroopremi", rekao je policijski službenik.

Dronovi se u Kini često koriste u poljoprivredi, naročito u planinskim oblastima, ali su i nesreće sa dronovima česte.

Samo u 2024. godini zabilježeno je više od 40 slučajeva nelegalne upotrebe dronova u oblasti Sečuan, s posljedicama od povreda do oštećenja imovine i dalekovoda.

Tagovi:

dron

Kina

svinje

