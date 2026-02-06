Prasiće prevozio dronom, pa upali u dalekovod: 10 sati nije bilo struje!

Izvor:
Farmer u jugozapadnoj Kini pokušao je dronom da preveze prasiće do lokalne klanice, ali se jedno zapetljalo u žice dalekovod zbog čega su mještani 10 časova bili bez struje.
Dron se zapetljao u žice dok je spuštao prase niz planinu, zbog čega je životinja satima visila naglavačke u vazduhu.
Farmer je ispričao da je zbog nepristupačnog terena transport vozilima bio nepraktičan, a incident je pripisao slaboj vidljivosti.
Epic blackout in China caused by a pig flying on a drone— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026
A humorous incident occurred at the end of January. A farmer decided to use a drone to transport an animal across mountainous terrain, but the drone hit power lines.
As a result, the pig got stuck, and thousands of people… pic.twitter.com/ZOvl1mNreA
Policija je utvrdila da farmer može da odgovara zbog korištenja drona u zoni zabrane letenja, kao i zbog preopterećenja uređaja, prenosi Tanjug.
"Još prikupljamo dokaze. Ako se utvrdi prekršaj, slijedi administrativna kazna i nadoknada štete na elektroopremi", rekao je policijski službenik.
Dronovi se u Kini često koriste u poljoprivredi, naročito u planinskim oblastima, ali su i nesreće sa dronovima česte.
Samo u 2024. godini zabilježeno je više od 40 slučajeva nelegalne upotrebe dronova u oblasti Sečuan, s posljedicama od povreda do oštećenja imovine i dalekovoda.
