Ova tri horoskopska znaka uvijek završe u ljubavnim trouglovima

06.02.2026

16:48

Ова три хороскопска знака увијек заврше у љубавним троугловима
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Neki ljudi kao da su magnetski privučeni komplikovanim ljubavnim situacijama. Bilo da su sami, u vezi ili se samo zabavljaju, često se nalaze u vezama u kojima je uključen neko drugi.

Ponekad su oni ti koji biraju između dve osobe, a ponekad su oni ti koji nesvjesno postaju dio nečije nedovršene priče. Astrologija pokazuje da su određeni znakovi skloniji takvim komplikovanim vezama. U nastavku su tri horoskopska znaka koja će se najvjerovatnije naći u ljubavnim trouglovima.

Blizanci

Blizanci su radoznali, šarmantni i vole uzbuđenja. Teško im je da duže vrijeme ostanu fokusirani na jednu osobu, osim ako se ne osjećaju stalno mentalno stimulisani. Upravo ta potreba za raznolikošću ih često dovodi do situacija u kojima održavaju kontakt sa više potencijalnih partnera istovremeno. Ne rade to uvijek svjesno, ali je lako da se rastrgnu između dvije opcije.

Vaga

Vage ne podnose usamljenost i žele da budu voljene. Ako osjećaju nedostatak pažnje ili potvrde u vezi, mogu se otvoriti nekome drugom, čak i ako nisu formalno prekinuli prethodnu vezu. Njihova neodlučnost dodatno komplikuje situaciju jer im je teško da prekinu veze, čak i kada su emocionalno krenuli dalje. Ovo stvara klasičan ljubavni trougao.

Riba

Ribe su romantične i sklone idealizaciji. Ako upoznaju nekoga ko ih razumije na dubljem nivou, lako će se emocionalno vezati, čak i ako su već u vezi. Često ne postavljaju jasne granice jer ne žele nikoga da povrede, ali upravo to dovodi do zamršenih veza gdje niko ne zna na čemu je.

Horoskop

