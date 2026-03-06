Tragedija na ekskurziji: Učenik (15) pao sa terase hotela, nije mu bilo spasa

Učenik (15), koji je bio na ekskurziji u Grčkoj, poginuo je prilikom pada sa terase hotela.

Učenik francuskog porijekla poginuo je nakon što je pao sa 3. sprata zgrade hotela u Atini.

Hronika Izvela pse u šetnju, a onda je uslijedio pakao: Hitna pomoć zatekla jeziv prizor

Tragedija se dogodila u Ulici Salomou, u centru glavnog grada Grčke. Đaci koji su bili dio ekskurzije su boravili u hotelu u trenutku tragedije.

Uprkos tome što su ekipe Hitne pomoći brzo stigle na lice mjesta, za dijete nije bilo spasa. Učenik je ostao mrtav na licu mjesta.

Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt djeteta, nakon čega je tijelo prevezeno u nadležnu ustanovu.

Društvo Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

Policija istražuje sve okolnosti ove tragedije, kako bi se ustanovilo kako je došlo do toga da dijete padne sa velike visine.

(Telegraf.rs)