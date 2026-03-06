Logo
Tragedija na ekskurziji: Učenik (15) pao sa terase hotela, nije mu bilo spasa

Autor:

ATV

06.03.2026

08:02

Komentari:

0
Зграда балкони
Foto: George Becker/Pexels

Učenik (15), koji je bio na ekskurziji u Grčkoj, poginuo je prilikom pada sa terase hotela.

Učenik francuskog porijekla poginuo je nakon što je pao sa 3. sprata zgrade hotela u Atini.

Пас на ланцу

Hronika

Izvela pse u šetnju, a onda je uslijedio pakao: Hitna pomoć zatekla jeziv prizor

Tragedija se dogodila u Ulici Salomou, u centru glavnog grada Grčke. Đaci koji su bili dio ekskurzije su boravili u hotelu u trenutku tragedije.

Uprkos tome što su ekipe Hitne pomoći brzo stigle na lice mjesta, za dijete nije bilo spasa. Učenik je ostao mrtav na licu mjesta.

Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt djeteta, nakon čega je tijelo prevezeno u nadležnu ustanovu.

путеви

Društvo

Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

Policija istražuje sve okolnosti ove tragedije, kako bi se ustanovilo kako je došlo do toga da dijete padne sa velike visine.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Grčka

ekskurzija

preminuo mladić

učenik

Komentari (0)
