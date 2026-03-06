Logo
Large banner

Odao ga DNK: Piroman iz BiH uhapšen u Austriji

Izvor:

Agencije

06.03.2026

07:02

Komentari:

0
Ватра пожар варнице
Foto: Miriam Espacio/Pexels

Salcburška policija saopštila je danas da su pomoću forenzike i DNK uspjeli da riješe dva slučaja podmetanja požara iz decembra 2025. godine.

Kako prenose austrijski mediji, dvojica muškaraca iz Gornje Austrije, od kojih je jedan državljanin Bosne i Hercegovine, već su priznala krivicu tokom ispitivanja.

Šteta iznosi najmanje 350.000 evra.

Naime, njih dvojica (38 i 32 godine) sumnjiče se da su 6. i 13. decembra, u ranim jutarnjim časovima, u mjestu Lamprechtshausen (Flachgau) zapalili dva pomoćna objekta pored porodičnih kuća.

Na oba objekta je nastala totalna šteta. Analiza video snimaka i DNK tragovi doveli su do osumnjičenih.

Prvo je saslušan 38-godišnjak iz okruga Wels-Land, koji je tokom saslušanja otkrio identitet saučesnika – 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, iz okruga Linz-Land.

Državljanin BiH je u potpunosti priznao krivično d‌jelo.

Protiv njih je podnijeta prijava za podmetanja požara.

Podijeli:

Tag :

piroman

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Svijet

Tramp: Kasno za pregovore, SAD žele više da se bore nego Iran

5 h

0
Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Svijet

Budimpešta dala tri dana Kijevu da obnovi tranzit nafte

5 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban o prijetnjama Zelenskog

13 h

0
Мирослав Јанковић

Republika Srpska

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

13 h

4

Više iz rubrike

Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Svijet

Budimpešta dala tri dana Kijevu da obnovi tranzit nafte

5 h

0
Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Svijet

Tramp: Kasno za pregovore, SAD žele više da se bore nego Iran

5 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban o prijetnjama Zelenskog

13 h

0
Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Svijet

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner