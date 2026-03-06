Odao ga DNK: Piroman iz BiH uhapšen u Austriji

Salcburška policija saopštila je danas da su pomoću forenzike i DNK uspjeli da riješe dva slučaja podmetanja požara iz decembra 2025. godine.

Kako prenose austrijski mediji, dvojica muškaraca iz Gornje Austrije, od kojih je jedan državljanin Bosne i Hercegovine, već su priznala krivicu tokom ispitivanja.

Šteta iznosi najmanje 350.000 evra.

Naime, njih dvojica (38 i 32 godine) sumnjiče se da su 6. i 13. decembra, u ranim jutarnjim časovima, u mjestu Lamprechtshausen (Flachgau) zapalili dva pomoćna objekta pored porodičnih kuća.

Na oba objekta je nastala totalna šteta. Analiza video snimaka i DNK tragovi doveli su do osumnjičenih.

Prvo je saslušan 38-godišnjak iz okruga Wels-Land, koji je tokom saslušanja otkrio identitet saučesnika – 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, iz okruga Linz-Land.

Državljanin BiH je u potpunosti priznao krivično d‌jelo.

Protiv njih je podnijeta prijava za podmetanja požara.