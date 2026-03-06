Logo
Tramp: Kasno za pregovore, SAD žele više da se bore nego Iran

ATV

06.03.2026

06:59

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je kasno za pregovore sa Teheranom i da SAD žele da se bore više nego Iran.

Tramp je naveo da se uništavanje iranskih raketnih i dronskih kapaciteta odvija "mnogo brže nego što je bilo planirano i na nivoima koji ranije nisu viđeni".

Виктор Орбан

Svijet

Orban o prijetnjama Zelenskog

- Uništavamo sve više raketnih i dronskih kapaciteta svakog sata i uklanjamo ih na način za koji niko nije mislio da je moguć - rekao je američki predsjednik, prenio je Gardijan.

Istakao je i da je Islamska Republika "desetkovana", ali je dodao da sukob nije gotov.

- Mnogi ljudi kažu da je već gotovo. Za mene nije gotovo. Gotovo je kada ja to budem želio - rekao je Tramp u izjavi za NBC News.

Istovremeno, Tramp je istakao i da Iran više nema vazduhoplovstvo ni protivvazdušnu odbranu.

- Svi njihovi avioni su uništeni, komunikacije su uništene, osim toga, prilično dobro se drže - rekao je Tramp.

Govoreći o političkoj budućnosti Irana, Tramp je poručio da SAD neće dozvoliti izbor novog lidera bez svoje saglasnosti.

Мирослав Јанковић

Republika Srpska

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

- Ne želimo da neki predsjednik za 10 godina bude suočen sa ovim problemom i ne zna kako da ga riješi - naglasio je američki predsjednik.

Tramp je dodao da Iran pokušava da stupi u pregovore, ali je ocijenio da je "prekasno".

- Zovu, pitaju kako da postignemo dogovor. Rekao sam im: 'Malo ste zakasnili'. Mi sada želimo da se borimo više nego oni - rekao je Tramp.

