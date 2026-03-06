Budimpešta dala tri dana Kijevu da obnovi tranzit nafte

Mađarska Vlada dala je tri dana Ukrajini da obnovi tranzit ruske nafte ili dozvoli grupi inspektora da uđe u zemlju radi inspekcije naftovoda "Družba", saopštio je državni sekretar mađarskog Ministarstva energetike Gabor Čepek.

Čepek je rekao da je danas formirana grupa stručnjaka koja će ispitati činjenice vezane za naftovod jer je ovo glavna ruta snabdijevanja energijom Mađarske, preko koje zemlja godišnje dobija pet miliona tona nafte.

On je istakao da je poslao pismo zamjeniku premijera Ukrajine sa zahtjevom da se u roku od tri radna dana ili obnovi rad naftovoda ili da se dozvoli pregled mjesta incidenta i sprovede stručna procjena na trafostanici Brodi.

Naglasio je da Kijev treba da pristane na to u skladu sa svojim obavezama prema Evropskoj uniji.

Ukrajinske vlasti ranije su saopštile da je trafostanica Brodi oštećena u napadu.

Međutim, prema mađarskim izvorima, ona je odavno popravljena i ukrajinsko rukovodstvo blokira naftovod isključivo iz političkih razloga.