Logo
Large banner

Budimpešta dala tri dana Kijevu da obnovi tranzit nafte

Izvor:

SRNA

06.03.2026

07:04

Komentari:

0
Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте
Foto: Unsplash

Mađarska Vlada dala je tri dana Ukrajini da obnovi tranzit ruske nafte ili dozvoli grupi inspektora da uđe u zemlju radi inspekcije naftovoda "Družba", saopštio je državni sekretar mađarskog Ministarstva energetike Gabor Čepek.

Čepek je rekao da je danas formirana grupa stručnjaka koja će ispitati činjenice vezane za naftovod jer je ovo glavna ruta snabdijevanja energijom Mađarske, preko koje zemlja godišnje dobija pet miliona tona nafte.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Kasno za pregovore, SAD žele više da se bore nego Iran

On je istakao da je poslao pismo zamjeniku premijera Ukrajine sa zahtjevom da se u roku od tri radna dana ili obnovi rad naftovoda ili da se dozvoli pregled mjesta incidenta i sprovede stručna procjena na trafostanici Brodi.

Naglasio je da Kijev treba da pristane na to u skladu sa svojim obavezama prema Evropskoj uniji.

Ukrajinske vlasti ranije su saopštile da je trafostanica Brodi oštećena u napadu.

Виктор Орбан

Svijet

Orban o prijetnjama Zelenskog

Međutim, prema mađarskim izvorima, ona je odavno popravljena i ukrajinsko rukovodstvo blokira naftovod isključivo iz političkih razloga.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Ukrajina

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирослав Јанковић

Republika Srpska

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

13 h

4
Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Svijet

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

13 h

0
Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

Svijet

Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

13 h

0
Песков : Ово није наш рат

Svijet

Peskov : Ovo nije naš rat

13 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Svijet

Tramp: Kasno za pregovore, SAD žele više da se bore nego Iran

5 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban o prijetnjama Zelenskog

13 h

0
Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Svijet

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

13 h

0
Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

Svijet

Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner