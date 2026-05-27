Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

27.05.2026 10:13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење
Foto: Pexels

BiH danas očekuje vrhunac aktuelnog toplotnog talasa uz temperature i do 36 stepeni, dok već tokom noći na četvrtak slijedi postepena promjena vremena i blaže osvježenje sa sjevera zemlje, kazali su iz BH meteo.

U noći sa srijede na četvrtak (28.maja.) očekuje se premještanje oslabljene hladne fronte sa sjevera, koja će donijeti blaže zahlađenje i rijetke padavine.

"Tokom noći na četvrtak, dolaskom fronte sa sjevera, atmosfera će se destabilizovati nad većim dijelom zemlje uz povećanu oblačnost. Ipak, padavine će biti rijetke i prolaznog karaktera, pa će u većini krajeva ostati suho, ističu iz BH meteo.

Četvrtak i petak (29. maj) donose pretežno sunčano vrijeme i nešto ugodnije temperature u odnosu na srijedu.

Dnevne vrijednosti uglavnom će se kretati između 23 i 28 stepeni dok će na jugu zemlje i dalje biti veoma toplo, uz temperature do 32 °C.

"Jutra u petak i subotu bit će osjetno svježija, ponegd‌je i prohladna, uz minimalne temperature uglavnom od 5 do 11 stepeni.

"Za vikend, 30. i 31. maja, prognozira se novi porast temperatura. Preovladavaće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, dok su u ned‌jelju poslijepodne, usljed razvoja oblačnosti, ponegd‌je mogući rijetki pljuskovi", kazali su iz BH meteo.

