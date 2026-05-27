U subotu su duhovske zadušnice: Koje običaje na grobljima treba ispoštovati?

Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao ljetne, obilježavaju se u subotu, 30. maja, pred praznik Svete Trojice.

U crkvama se na taj dan služi sveta liturgija i parastos, a vjernici izlaze na groblja i obavezno poštuju niz običaja.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici ove zadušnice posvećuju umrlim precima i tog dana posjećuju grobove, pale svijeće i služe pomene.

Na dan kada se obilježavaju duhovske zadušnice, u crkvama se služi sveta liturgija i parastos, čita molitva za sve umrle u svim vremenima.

Na groblje bez hrane

Na grobljima se pale svijeće, a sveštenici daju pojedinačne parastose, moleći Gospoda da bude milostiv prema pokojnicima.

Svijeća se može zapaliti i u crkvi

Po običajnom kalendaru, izlazak na groblja tokom zadušnica smatra se obavezom srodnika, a ako to nije moguće, svijeća se može zapaliti i u crkvi.

Umjesto uobičajenog iznošenja hrane, Crkva poziva na molitvu i darivanje siromašnih, bolesnih i prognanih.

(Kurir)