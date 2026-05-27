Muslimanski vjernici obilježavaju prvi dan Kurban-bajrama

Muslimanski vjernici širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban-bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Prvi dan Kurban-bajrama počinje jutarnjom molitvom - bajram namazom prije kojeg se priprema prigodan vjerski program u džamijama.

Kurban-bajram, poznat i kao Hadži-bajram, jer u ovim danima blizu dva miliona muslimana ide na hodočašće u Meku i Medinu, muslimanska svijeta mjesta.

Na bajramsko jutro običaj je da članovi porodice rano ustanu i pripreme se za odlazak u džamiju.

Nakon molitve, muslimani se međusobno posjećuju i čestitaju praznik.

Muslimani se svake godine danima unaprijed pripremaju za obilježavanje praznika. Biraju se najbolji kurbani, najčešće ovnovi, ali i druge žrtvene životinje.

Kurban-bajram traje četiri dana, a za muslimane će ovi dani biti neradni.

