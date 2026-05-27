Mala matura u Srpskoj: Učenici bolji nego ranije

Učenici devetih razreda širom Srpske i ove godine su na eksperimentalnoj maloj maturi ostvarili bolje rezultate nego ranije, naročito iz matematike, ali prosječna postignuća i dalje pokazuju da je nivo znanja ispod očekivanog.

Prema podacima Republičkog pedagoškog zavoda (RPZ) Republike Srpske polaganju je pristupilo nešto više od 98 odsto učenika.

"Na republičkom nivou prosjek učenika iz srpskog jezika je 59,86 odsto, iz jezika bošnjačkog naroda iznosio je 52,02 odsto, dok je prosjek iz matematike bio 40,80 odsto", naveli su iz RPZ za "Glas Srpske".

Ističu da je postignuće na srednjem nivou i predstavlja napredak u odnosu na prethodne godine.

"Učenici svake godine pokažu bolji uspjeh na zadacima iz srpskog jezika, odnosno jezika bošnjačkog naroda. Kada je matematika u pitanju, takođe postoji napredak u odnosu na prošlu godinu za 12 odsto", naglasili su iz RPZ-a.

Naglašavaju da škole moraju definisati slabe tačke i konkretizovati mjere za unapređenje da bi rezultati škole bili uvijek bolji.

"Zavod će nastaviti da pruža podršku u smislu stručnog usavršavanja nastavnika i davanja smjernica s ciljem podizanja kvaliteta nastavnog procesa", dodali su oni naglasivši da je u toku prikupljanje izvještaja školskih komisija na osnovu kojih će biti izrađeni izvještaji na nivou regija, a zatim i izvještaj na nivou republike te analiza po predmetima u okviru koje će biti vršena i komparacija sa rezultatima prethodnih provjera.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen naglasio je da matematika uvijek ima niži prosjek.

"Kamo sreće da i matematika može imati visok prosjek, ali mislim da se to neće nikad ni desiti", rekao je Popržen za "Glas" i istakao da bi uspjeh sigurno bio bolji kada bi rezultati male mature bili računati pri upisu u srednju školu.

Ističe da bi se tada učenici vjerovatno više trudili i više se spremali za maturu i, naravno, sigurno bi rezultati bili bolji.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola sa područja Bijeljine, Lopara i Ugljevika Predrag Račanović kazao je za "Glas" da su rezultati nedovoljni, ali se čini da su realnost znanja učenika.

"Nezainteresovanost učenika je očigledna. Poslije prvih 45 minuta napuštali su učionice, iako izrada zadataka traje dva sata. Da su imali volju i želju da se potrude, sigurno bi ostali do kraja i iskoristili raspoloživo vrijeme", kazao je Račanović.

Dodaje da se ovakva situacija ponavlja iz godine u godinu, što otvara pitanje stvarnog znanja učenika, ali i njihove motivacije.

Predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola sarajevsko-romanijske i gornje-podrinjske regije Jelena Čančar istakla je da je jedan od ključnih problema kada je u pitanju eksperimentalna matura taj što rezultati ne utiču na upis u srednju školu ili na zaključne ocjene.

"Učenici često nisu dovoljno motivisani. Postoji mišljenje da bi rezultati bili bolji ako bi mala matura imala stvarni značaj za upis u srednje škole, jer bi se djeca ozbiljnije pripremala", zaključila je Čančareva za "Glas" i dodala da će se odgovor na ovo znati tek kad se stvarno počne primjenjivati.

Polaganje

Iz Republičkog pedagoškog zavoda Srpske naveli su da je eksperimentalna mala matura u školskoj 2025/26. godini realizovana 13. i 14. maja 2026. godine za učenike devetog razreda koji završavaju osnovnu školu po redovnom nastavnom planu i programu.

"U skladu s navedenim 13. maja je provjeri iz srpskog jezika pristupilo 98,46 odsto, odnosno provjeri iz jezika bošnjačkog naroda 98,82 odsto učenika koji izučavaju ovaj jezik u osnovnim školama u Republici Srpskoj. Provjera iz matematike je realizovana 14. maja za 98,22 odsto učenika", naveli su iz RPZ-a.