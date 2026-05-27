Logo
Large banner

Udarac po džepu ugostitelja: Inspektori krenuli u češljanje, pale prve kazne

Autor:

ATV
27.05.2026 07:39

Komentari:

0
Kafana Konobar Kafic
Foto: ATV

Republička tržišna inspekcija započela je kontrole registracije ugostitelja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu, a nakon 77 izvršenih kontrola u 13 slučajeva utvrđene su nepravilnosti, potvrđeno je za BL portal iz Inspektorata Republike Srpske.

Kako navode, dio subjekata nije bio registrovan u sistem, dok pojedini nisu ažurno evidentirali podatke, zbog čega su do sada izrečene kazne u ukupnom iznosu od 18.800 KM.

Iz Inspektorata podsjećaju da je korištenje sistema besplatno za sve ugostitelje koji pružaju usluge smještaja, te da je jedina obaveza obezbijediti internet vezu za pristup sistemu.

Ko mora biti registrovan i kolike su kazne

Prema Zakonu o ugostiteljstvu, obavezu registracije imaju svi ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, uključujući hotele, motele, pansione, hostele, apartmane, kuće za odmor, objekte seoskog turizma i druge vrste smještaja.

Zakonom je propisana kazna od 1.500 KM za ugostitelja kao privredno društvo ukoliko ne unese podatke u Centralni informacioni sistem, dok odgovorno lice može biti kažnjeno sa 700 KM. Za preduzetnike je predviđena kazna od 1.000 KM.

Kazne su propisane i za neažurno ili nepravilno evidentiranje podataka. U tom slučaju privredno društvo može biti kažnjeno sa 800 KM, odgovorno lice sa 300 KM, a preduzetnik sa 600 KM.

“Primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, već registracija i legalizacija subjekata, odnosno uvođenje njihovog poslovanja u zakonske okvire. Međutim, u slučajevima utvrđenih nepravilnosti preduzimaće se mjere propisane zakonom”, poručuju iz Inspektorata RS.

Dodaju da pozivaju ugostitelje da ne čekaju dolazak inspektora, već da na vrijeme izvrše registraciju i redovno unose podatke kako bi izbjegli sankcije.

Kontrole se nastavljaju

Iz Inspektorata navode da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, ali podsjećaju da oni nisu nadležni za upravljanje Centralnim informacionim sistemom, te da se podaci o ukupnom broju registrovanih ugostitelja mogu dobiti od Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Iz Ministarstva su za BL portal samo kratko potvrdili da je održan sastanak sa predstavnicima turističkih organizacija na kojem se razgovaralo o implementaciji sistema, rastu broja registracija, kao i potrebi bolje koordinacije svih uključenih institucija i organizacija, piše BL portal.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ugostitelji

Inspekcija

smještaj

kazne

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Појачане контроле регистрације угоститеља који пружају услуге смјештаја

Republika Srpska

Pojačane kontrole registracije ugostitelja koji pružaju usluge smještaja

1 mj

0
Kafana Konobar Kafic

Društvo

Manje od polovine ugostitelja prijavljeno u Centralni informacioni sistem

1 mj

0
Кафић

Republika Srpska

Nova pravila za ugostitelje u Srpskoj: Uvodi se digitalna kontrola i suzbija siva ekonomija

2 mj

1
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Izgorio ugostiteljski objekat: Dio naselja bio bez struje

1 mj

0

Više iz rubrike

Полиција на мјесту злочина, увиђај

Društvo

Od danas strože kazne za obijesnu vožnju u BiH: Vozila mogu biti trajno oduzeta

2 h

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Društvo

Muslimanski vjernici obilježavaju prvi dan Kurban-bajrama

3 h

0
Школа дјеца ђаци ученици

Društvo

Mala matura u Srpskoj: Učenici bolji nego ranije

3 h

0
Православље, црква

Društvo

Dan tišine i molitve: Danas slavimo Svetog mučenika Isidora Hioskog

3 h

0

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner