Udarac po džepu ugostitelja: Inspektori krenuli u češljanje, pale prve kazne

Republička tržišna inspekcija započela je kontrole registracije ugostitelja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu, a nakon 77 izvršenih kontrola u 13 slučajeva utvrđene su nepravilnosti, potvrđeno je za BL portal iz Inspektorata Republike Srpske.

Kako navode, dio subjekata nije bio registrovan u sistem, dok pojedini nisu ažurno evidentirali podatke, zbog čega su do sada izrečene kazne u ukupnom iznosu od 18.800 KM.

Iz Inspektorata podsjećaju da je korištenje sistema besplatno za sve ugostitelje koji pružaju usluge smještaja, te da je jedina obaveza obezbijediti internet vezu za pristup sistemu.

Ko mora biti registrovan i kolike su kazne

Prema Zakonu o ugostiteljstvu, obavezu registracije imaju svi ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, uključujući hotele, motele, pansione, hostele, apartmane, kuće za odmor, objekte seoskog turizma i druge vrste smještaja.

Zakonom je propisana kazna od 1.500 KM za ugostitelja kao privredno društvo ukoliko ne unese podatke u Centralni informacioni sistem, dok odgovorno lice može biti kažnjeno sa 700 KM. Za preduzetnike je predviđena kazna od 1.000 KM.

Kazne su propisane i za neažurno ili nepravilno evidentiranje podataka. U tom slučaju privredno društvo može biti kažnjeno sa 800 KM, odgovorno lice sa 300 KM, a preduzetnik sa 600 KM.

“Primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, već registracija i legalizacija subjekata, odnosno uvođenje njihovog poslovanja u zakonske okvire. Međutim, u slučajevima utvrđenih nepravilnosti preduzimaće se mjere propisane zakonom”, poručuju iz Inspektorata RS.

Dodaju da pozivaju ugostitelje da ne čekaju dolazak inspektora, već da na vrijeme izvrše registraciju i redovno unose podatke kako bi izbjegli sankcije.

Kontrole se nastavljaju

Iz Inspektorata navode da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, ali podsjećaju da oni nisu nadležni za upravljanje Centralnim informacionim sistemom, te da se podaci o ukupnom broju registrovanih ugostitelja mogu dobiti od Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Iz Ministarstva su za BL portal samo kratko potvrdili da je održan sastanak sa predstavnicima turističkih organizacija na kojem se razgovaralo o implementaciji sistema, rastu broja registracija, kao i potrebi bolje koordinacije svih uključenih institucija i organizacija, piše BL portal.