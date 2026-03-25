Nova pravila za ugostitelje u Srpskoj: Uvodi se digitalna kontrola i suzbija siva ekonomija

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o ugostiteljstvu, kojim se predviđaju brojne izmjene s ciljem uređenja tržišta, jačanja kontrole i suzbijanja sive ekonomije.

“Donošenjem ovog zakona postižu se ciljevi unapređenja sistema obavljanja ugostiteljske djelatnosti, obezbjeđivanja jednakih i transparentnih uslova poslovanja, jačanja fiskalne discipline i zaštite potrošača, kao i digitalizacije evidencija i jačanja inspekcijskog nadzora”, rekli su iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za ATV.

Centralni informacioni sistem - digitalizacija i fiskalna kontrola

Jedna od ključnih novina zakona je uvođenje Centralnog informacionog sistema (CIS), koji omogućava jedinstvenu elektronsku evidenciju ugostiteljskih objekata, gostiju i boravišne takse.

“CIS omogućava bolju kontrolu, pouzdanu statistiku i efikasniju naplatu javnih prihoda. Ugostitelji će biti obavezni da unose tačne i ažurne podatke, čime se smanjuje papirologija i administrativni troškovi, a inspekcijama omogućava brži nadzor”, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Što se tiče povezanosti sa Poreskom upravom, pojašnjavaju da se radi o funkcionalnom umrežavanju.

“Teži se ka većoj kontroli prihoda, ali ne nužno i potpuno automatskoj integraciji u realnom vremenu”, navode nadležni.

Uređenje rada salona za posebne prilike

Nacrt zakona precizno uređuje rad svadbenih i banket salona.

“Propisane su obaveze ugostitelja u pogledu pripreme i posluživanja hrane i pića, kao i mogućnost da gosti sami obezbjede hranu i piće uz posjedovanje računa. Obavezno je dostavljanje dokaza o angažovanju muzičara, fotografa, dekoratera i drugih usluga, čime se obezbjeđuje transparentnost i bezbjednost”, naglasili su iz Ministarstva.

Zakonom su definisani i minimalno-tehnički uslovi: sanitarno-higijenski standardi, uslovi za bezbjednost hrane, prostor za kuhinju ili distribuciju hrane, kao i adekvatan kapacitet prostora.

Jasnija pravila za izdavaoce smještaja

Za fizička lica koja pružaju usluge smještaja, zakon donosi pojednostavljenu proceduru početka rada.

“Ugostitelj kao fizičko lice može započeti obavljanje djelatnosti danom izdavanja potvrde o upisu u registar. Ukida se i obaveza dostavljanja dokaza o vlasništvu, što smanjuje administrativni teret”, ističu iz Ministarstva.

Fizička lica će moći pružati usluge smještaja u kapacitetu do osam jedinica, odnosno do 16 gostiju, u jednom ili više objekata koji čine funkcionalnu cjelinu.

Kazne za nepoštovanje zakona

Za kršenje odredbi zakona predviđene su novčane kazne od 300 KM do 1.200 KM.

“Novčanom kaznom biće kažnjeno fizičko lice ako pruža usluge suprotno odredbama zakona”, navode iz Ministarstva.

Podsticaji za seoski turizam i male proizvođače

Posebna pažnja posvećena je seoskim domaćinstvima i malim proizvođačima.

“Omogućava se priprema i usluživanje hrane i pića iz sopstvene proizvodnje bez obaveze registracije restorana. Ova izmjena treba da doprinese razvoju seoskog turizma, gastronomske ponude i legalizaciji aktivnosti koje su do sada bile u sivoj zoni”, navode iz Ministarstva.

Privrednici ukazuju na praktične probleme

Iz Područne privredne komore Banjaluka podržavaju uređenje ugostiteljske oblasti, ali ističu određene probleme u praksi.

“CIS će sigurno detaljnije evidentirati broj turista u Republici Srpskoj, ali smo dobili značajan broj prigovora od hotela i motela o načinu unosa ličnih podataka gostiju, jer se to može kositi sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Takođe, uočeni su nedostaci u obračunu boravišne takse, o čemu smo obavijestili Ministarstvo”, naveli su iz Komore za ATV.

“Podržavamo sve napore Ministarstva da se suzbije siva zona, ali je važno da zakon bude primjenjiv u praksi”, ističu privrednici.

Iz Komore dodaju da će Nacrt zakona biti predmet javne rasprave.

“Pozvaćemo članice iz oblasti ugostiteljstva da daju konkretne primjedbe i sugestije, koje ćemo potom dostaviti Ministarstvu u zakonskom roku”, poručuju.

Ugostitelji će imati rok od godinu dana da svoje poslovanje usklade sa novim zakonom, a očekuje se da stupanje na snagu bude u drugoj polovini godine.