Logo
Large banner

Izabran pravobranilac Srpske i potpredsjednici Vlade, Crnadak razriješen

Autor:

ATV

25.03.2026

07:06

Komentari:

0
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Narodna skupština na 18. redovnoj sjednici je izabrala Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite za potpredsjednika Vlade Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.

Za potpredsjednika Vlade Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izabrana je Anđelka Kuzmić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Za pravobranioca Republike Srpske izabrana je Jelena Pajić Baštinac, na period od četiri godine.

Narodna skupština razriješila je Igora Crnatka dužnosti zamjenika predsjednika i člana skupštinskog Odbora za ustavna pitanja. Za zamjenika predsjednika i člana Odbora za ustavna pitanja izabran je Milanko Mihajilica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Igor Crnadak

Jelena Pajić Baštinac

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

