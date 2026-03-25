Izabran pravobranilac Srpske i potpredsjednici Vlade, Crnadak razriješen

Narodna skupština na 18. redovnoj sjednici je izabrala Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite za potpredsjednika Vlade Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.

Za potpredsjednika Vlade Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izabrana je Anđelka Kuzmić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Izabrana pravobranilac, Crnadak razriješen Za pravobranioca Republike Srpske izabrana je Jelena Pajić Baštinac, na period od četiri godine. Narodna skupština razriješila je Igora Crnatka dužnosti zamjenika predsjednika i člana skupštinskog Odbora za ustavna pitanja. Za zamjenika predsjednika i člana Odbora za ustavna pitanja izabran je Milanko Mihajilica.

