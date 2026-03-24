Kojić za ATV: Pravosuđe BiH na testu

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH rekao je u ATV-ovoj emisiji "U prvom planu" da je pravosuđe na nivou BiH stavljeno na test.

Kojić ističe da su on i šef Kluba poslanika SNSD-a u PDPS BiH Sanja Vulić podnijeli krivičnu prijavu protiv novinara iz FBiH jer smatrajuo da ima elemenata nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

"Ima dovoljno dokaza, tu je bilo šest ili sedam kamera koje su snimale sve to kada se dešavalo", rekao je Kojić komentarišući incident u Predstavničkom domu PSBiH kada je novinar Hajat televizije Ermin Ahmetašević nazvao poslanike SNSD-a četnicima .

On je istakao da se čeka kako će pravosuđe BiH odreagovati po ovom pitanju će pravosuđe reagovati.

"Ne smatram ja da to treba da zaštiti mene i koleginicu (Sanju Vulić), mi smo navikli na to u Sarajevu i nije on mene nešto uvrijedio kada mi je rekao da sam četnik", rekao je Kojić.

On je istakao da su četnici spašavali pilote kod Doboje i da su samo su predstavljani u komunističkom sistemu kao loši, a nisu.

"Mene to nije uvrijedilo, ali od onog ko je to rekao, on smatra da sa tim treba da vrijeđa i ja mislim da na način na koji je rečeno, da treba da bude sankcionisano", rekao je Kojić.

On je podsjetio da je ovo test za Sud i Tužilaštvo da se vidi hoće li doći do optužnici, a kao prvo, da li će se sprovesti uopšte istraga.