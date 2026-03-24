Kojić za ATV: Pravosuđe BiH na testu

24.03.2026

22:43

Милорад Којић
Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH rekao je u ATV-ovoj emisiji "U prvom planu" da je pravosuđe na nivou BiH stavljeno na test.

Kojić ističe da su on i šef Kluba poslanika SNSD-a u PDPS BiH Sanja Vulić podnijeli krivičnu prijavu protiv novinara iz FBiH jer smatrajuo da ima elemenata nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

"Ima dovoljno dokaza, tu je bilo šest ili sedam kamera koje su snimale sve to kada se dešavalo", rekao je Kojić komentarišući incident u Predstavničkom domu PSBiH kada je novinar Hajat televizije Ermin Ahmetašević nazvao poslanike SNSD-a četnicima .

On je istakao da se čeka kako će pravosuđe BiH odreagovati po ovom pitanju će pravosuđe reagovati.

"Ne smatram ja da to treba da zaštiti mene i koleginicu (Sanju Vulić), mi smo navikli na to u Sarajevu i nije on mene nešto uvrijedio kada mi je rekao da sam četnik", rekao je Kojić.

Dodik: NATO agresijom učinjena istorijska nepravda

On je istakao da su četnici spašavali pilote kod Doboje i da su samo su predstavljani u komunističkom sistemu kao loši, a nisu.

"Mene to nije uvrijedilo, ali od onog ko je to rekao, on smatra da sa tim treba da vrijeđa i ja mislim da na način na koji je rečeno, da treba da bude sankcionisano", rekao je Kojić.

On je podsjetio da je ovo test za Sud i Tužilaštvo da se vidi hoće li doći do optužnici, a kao prvo, da li će se sprovesti uopšte istraga.

Više iz rubrike

Милорад Додик у Врању на обиљежавању Дана сјећања на страдале у НАТО агрсији

Republika Srpska

Dodik: NATO agresijom učinjena istorijska nepravda

3 h

0
Огњен Бодирога и Небојша Вукановић

Republika Srpska

Da li će opozicionari zajednički djelovati?

4 h

3
Саво Минић у Народној скупштини најавио сет закона за повећање плата и милионе за помоћ грађанима

Republika Srpska

Minić najavio pomoć za građane i set zakona za povećanje plata

5 h

4
МинистарГоран Селак разговарао са директорима КПЗ РС: Систем стабилан, фокус на даљем унапређењу

Republika Srpska

Selak razgovarao sa direktorima KPZ RS: Sistem stabilan, fokus na daljem unapređenju

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Srpski komentator ostao u nevjerici zbog Modrića: "Molim te, ponovi to"

22

59

Stanija i Mitrović objavili zajedničku fotku: Otkrili razlog

22

52

BiH sve više izvozi jaja: Evo gd‌je ih najviše prodaje

22

49

Opet pucnjava u BiH: Napadač se nije dobro proveo

22

45

Jaje kao prirodno đubrivo: Zakopajte ga u zemlju za bolji prinos

