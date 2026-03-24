Selak razgovarao sa direktorima KPZ RS: Sistem stabilan, fokus na daljem unapređenju

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak održao je danas, u Banjoj Luci, radni sastanak sa direktorima kazneno-popravnih zavoda u Republici Srpskoj, na kojem je analizirano stanje bezbjednosti, razmatran izvještaj o radu za 2025. godinu, kao i ključni izazovi i planovi za naredni period.

Ministar Selak je istakao da je stanje bezbjednosti u kazneno-popravnim ustanovama zadovoljavajuće, ali da postoji jasna opredijeljenost da se sistem kontinuirano unapređuje.

"Ovo su redovni i kontinuirani sastanci sa rukovodiocima naših kazneno-popravnih ustanova, jer je važno da imamo direktan uvid u stanje na terenu i da zajedno donosimo mjere koje će dodatno unaprijediti funkcionisanje sistema. Bezbjednost je stabilna, ali naš cilj je da taj nivo stalno podižemo", rekao je ministar Selak.

On je naglasio da Ministarstvo pravde ostaje posvećeno poboljšanju uslova rada zaposlenih, kao i uslova boravka lica u kazneno-popravnim ustanovama.

"Unapređenje uslova za radnike u ustanovama jedan je od naših prioriteta, jer samo zadovoljan i motivisan službenik može da odgovori složenim zadacima. S tim u vezi izborili smo se za izjednačavanje penzijskih prava službenika KPZ sa kolegama iz MUP-a. Paralelno s tim, radimo i na poboljšanju uslova boravka u ustanovama, u skladu sa zakonskim standardima i najboljim praksama", izjavio je ministar Selak.

Tokom sastanka razmatran je i izvještaj o radu za 2025. godinu, koji pokazuje da sistem izvršenja sankcija funkcioniše stabilno, uz kontinuirane aktivnosti na modernizaciji i unapređenju organizacije rada.

Ministar Selak je poručio da će Ministarstvo nastaviti sa redovnim analizama, ulaganjima i institucionalnom podrškom, kako bi se osigurao još efikasniji, bezbjedniji i humaniji sistem.