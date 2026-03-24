Dodik: Opasnost je da Vukanović i njemu slični uđu u Savjet ministara

ATV

24.03.2026

15:55

Милорад Додик
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je opasnost da neko poput Nebojše Vukanovića i njemu sličnih uđe u Savjet ministara, dozvoli da se tamo donose zakoni i da taj pomoćni organ pretvore u vladu.

"Gledao sam sinoć emisiju zbog Radovana Kovačevića, a ne zbog drugog gosta /Nebojše Vukanovića/. Tu se najbolje ogleda sve. Vukanović kaže 'što se vi bunite, taj prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH treba da pustite pred Savjet ministara, jer Staša Košarac svakako neće pustiti da to prođe'. Neće, to je tačno, ali opasnost je da Vukanović uđe u Savjet ministar i da pusti taj zakon. To je problem", pojasnio je Dodik.

On je naglasio da izvorni prihod pripada Republici Srpskoj i ne može neko drugi da upravlja s njim.

"Ovim zakonom htjeli su da naprave novu praksu. Što više odluka donosi Savjet ministara, više ga približavate tome da je to vlada. To nije vlada. Savjet ministara je pomoćni organ po definiciji Ustava. Ali oni sve više čine da to bude vlada i onda ovi opozicije iz Srpske to još "guraju" pozivajući se navodno na zaštitu građana", istakao je Dodik.

On je naveo da potrošače u Srpskoj štiti Vlada Republike Srpske i ona će donijeti odluke, prema kojima će ići na vraćanje dijela sredstava od akciza na gorivo građanima Srpske i to 10 odsto za privredu, a 20 odsto za građane.

"I Vukanoviću je to populistička mjera, a nije ovo što predlažu oni koji žele od Savjeta ministara da naprave vladu", naglasio je Dodik.

