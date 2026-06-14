Cvijanović: U SAD upoznati da u školi kod Sarajeva visi slika vođe iranske revolucionarne garde

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su u Sjedinjenim Državama upoznati sa tim da u učinici u jednoj školi kod Sarajeva visi slika Kasima Sulejmanija, vođe iranske revolucionarne garde.

Cvijanovićeva je podsjetila da je Sulejmani eliminisan na osnovu izvršne naredbe predsjednika SAD Donalda Trampa i rekla da "to nije Republika Srpska već je to Sarajevo i okruženje Sarajeva".

Pretpostavlja i da te podatke imaju MOSAD i CIA i ukazala da su napadači na Njujork imali BiH pasoše.

Cvijanovićeva je naglasila da je jedan strani medij objavio priču o toj školi i tu sliku i zastave i da su to stvari za koje su zainteresovani mnogi, posebno službe.

Osvrnuvši se na ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, Cvijanovićeva je ocijenila da luzeri poput njega kad god im nedostaju argumenati pribjegavaju kvalifikacijama poput one da su SNSD-e i ona "ruska podmornica" i da blokiraju evropski put BiH.

Cvijanovićeva je naglasila da je Konaković "zabavan", ali da je potrošeno vrijeme za BiH kada ima ljude takve vrste.

Ona je dodala da Konaković priča gluposti kada govori da Srpska sprečava BiH da uđe u EU.

- On nije u stanju da bilo kakvu ozbiljnu misao objasni na drugačiji način - rekla je Cvijanovićeva za RTS i saglasila se je ljudi u novoj američkoj administraciji, u Tel Avivu i Moskvi bolje razumiju od Konakovića.

VRIJEME BEZ VISOKOG PREDSTAVNIKA POKAZAĆE IMA LI ZRELOSTI

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH živi period u kojem nema ni lažnog, ni pravog visokog predstavnika, ocijenivši da je ovo odlično vrijeme da pokaže da se može živjeti ovako i da li ima zrelosti.

- Nikada nisam prihvatala ljude koji su govorili da BiH može da postoji samo ako su tu neki visoki predstavnik ili strane sudije u Ustavnom sudu BiH - rekla je Cvijanovićeva.

Ona istakla da je to poražavajuće, jer se zemlja ne oslanja na svoje institucije, koordinaciju različitih nivoa vlasti, već se kaže da imaju neki stranci koji garantuju opstanak BiH.

Ona je ukazala da su se na međunarodnoj političkoj sceni pojavili ljudi koji su rekli da BiH treba da pokaže da li može da postoji.

Cvijanovićeva je navela da i političari iz inostranstva kada iskreno govore kažu da je Kristiajn Šmit nanio ogromnu štetu cijeloj BiH.

- On se obračunavao sa Republikom Srpskom i Miloradom Dodikom. Dodika nije pobijedio, nije pobijedio ni Republiku Srpsku, ali je pobijedio BiH i pokazao svojim postupcima koliko je u stanju da podredi zemlju svojim interesima - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je Šmit nametnuo odluku kojom se nekome sudi jer ga ne poštuje, iako BiH ima svoje institucije i procedure za donošenje zakona.

Cvijanovićeva je konstatovala da su je nervirali svi visoki predstavnici jer su zadirali u nešto na što nisu imali pravo utemeljeno u Dejtonu, ali da su Pedi Ešdaun i Kristijan Šmit najbrutalnije nastupali i nanijeli veliko zlo ne samo Republici Srpskoj, nego cijeloj BiH, i time umanjili potencijal za pravdu i unutrašnji dogovor.

Navodeći da je Šmit nametnuo izmjene Krivičnog i Izbornog zakona, zabranio da dvije partije imaju pristup budžetskim sredstvima, Cvijanovićeva je konstatovala da to političarima u Sarajevu zvuči normalno jer se obračunavaju sa Republikom Srpskom.

Ona je navela da se Republika Srpska borila protiv svega toga i da je na tom putu nailazila na razne prepreke i zloupotrebe.

- SAD su sankcionisale Dodika tri dana prije inauguracije predsjednika Donalda Trampa, a u fajlu gdje se vodila ta sankcija piše da je to u julu. I onda su mediji sinhronizovano počeli da objavljuju da je Tramp sankcionisao Dodika, što nije tačno - istakla je Cvijanovićeva i dodala da je pola sankcija isprodukovano.