Poznato šta je utvrdio Odbor za ustavna pitanja NSRS

Odbor je utvrdio odgovor u predmetu br. U-73/25 na Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, član 10. stav 1. u dijelu XXII platne grupe jer navodno nije u saglasnosti sa odredbama Ustava Republike Srpske.

Odbor u odgovoru navodi da zakonodavac ima nadležnost da odredi pojedinačne koeficijente, da nema diskriminacije u smislu člana 10. Ustava, te da nezadovoljstvo zakonskim rješenjem ne može biti predmet ocjene ustavnosti.

Odbor je utvrdio odgovor i u predmetu br. U-85/25 koji je odnosi na Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske kojim je propisano da se troškovi za zastupanje Pravobranilaštva obračunavaju po Tarifi o nagradama i naknadama za rad advokata i da isti predstavljaju prihod budžeta Republike Srpske, što dovodi u nepovoljan položaj advokate i Advokatsku komoru.

Odbor je u odgovoru naveo da je ovo zakonsko rješenje već bilo predmet ocjene ustavnosti, da nema diskriminacije već naprotiv da dovodi do jednakog statusa, kao i da Ustav ne sadrži posebna ograničenja, pa je ovakvo rješenje stvar zakonodavne politike.

Društvo EU olakšava prelazak granice građanima BiH i Srbije

Utvrđen je i odgovor u predmetu br. U-84/25 kojim se traži da se Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske proglasi neustavnom jer je navodno u suprotnosti sa čl. 50, 56, 58, 66. stav 2. i članom 108. Ustava Republike Srpske, čl. 8, 22. i 23. Zakona o stvarnim pravima i članom 1. Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

U odgovoru Ustavnom sudu Republike Srpske, Odbor za ustavna pitanja navodi da je ovo zakonsko rješenje već bilo predmet ocjene ustavnosti Ustavnog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske, kao i da je ono odraz cjelishodne procjene zakonodavca u uređivanju svojinsko-pravnih odnosa i ne dovodi do povrede ustavnih odredbi.

Odbor za ustavna pitanja danas je utvrdio odgovor i u predmetu br. U-93/25 koji se odnosi na Zakon o komunalnim djelatnostima zbog navodne nesaglasnosti sa čl. 56. i 60. Ustava Republike Srpske, kojim je propisana obavezna ugradnja mjernih uređaja komunalnih proizvoda za svakog pojedinačnog etažnog vlasnika za nove zgrade, a kod postojećih zgrada prilikom veće rekonstrukcije zgrade, ako to tehničke karakteristike dozvoljavaju i kada je to ekonomski prihvatljivo.

Odbor za ustavna pitanja smatra da se ovdje radi o nezadovoljstvu zakonskim rješenjem i cjelishodnoj procjeni zakonodavca o čemu Ustavni sud nije nadležan da odlučuje i podsjeća da je i ovo zakonsko rješenje je već bilo predmet ocjene ustavnosti.