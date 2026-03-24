PSS: Stanivuković još u pritvoru

ATV

24.03.2026

12:28

ПСС: Станивуковић још у притвору
Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS, se i dalje nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, nakon što je sinoć priveden na graničnom prelazu, potvrđeno je iz PSS-a.

"Posljednje informacije kažu da je Draško Stanivuković još u pritvoru. Nije još pušten. Advokat je na putu ka Stanivukoviću koji se nalazi u PS Stara Gradiška.

Nadamo se i da advokat nije zadržan na graničnom prelazu", rekla je Mirjana Radanović, portparol PSS-a.

Драшко Станивуковић приведен

Banja Luka

Stanivuković priveden na granici: "Odbio da otvori kofer, čeka odluku sudije"

Podsjećamo, Stanivuković je noćas zadržan na granici sa Hrvatskom nakon povratka iz Mađarske.

O svemu se oglasio i predsjednik Vlade Savo Minić.

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić o zadržavanju Stanivukovića

"Tražiću od ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske da provjeri sa MUP-om Hrvatske sve informacije u vezi sa zadržavanjem Draška Stanivukovića. On je građanin Republike Srpske i interesuje nas konkretan razlog zadržavanja", rekao je Minić.

