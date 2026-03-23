Vukanović ističe da je Stanivuković problem: Objavio ko će biti kandidati

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je da će on biti kandidat za člana Predsjedništva BiH, a predsjednik SDS-a Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske i da će to biti saopšteno za dva mjeseca.

"Ja sam kandidat za člana Predsjedništva i to će proći za dva mjeseca, o tome nema rasprave", tvrdi Vukanović, navodeći da su odnosi u opoziciji mnogo bolji i da postoji samo jedan problem, a to je ambicija Draška Stanivukovića da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Vukanović kaže da će Branko Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, te da on, kako kaže, nema mrlje u karijeri.

"Vrlo je lako birati kad sa jedne strane imate profesora Blanušu, a sa druge Stanivukovića", rekao je Vukanović tokom tv duela na RTRS sa srpskim delegatom u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovanom Kovačevićem.

Na opasku Kovačevića da Lista za pravdu i red ima 1,5 odsto podrške naroda, Vukanović je odgovorio da njegova lista ima podršku naroda, dodavši da "HDZ-a i SNSD-a neće biti ni u tragovima" kada on, kako kaže, bude izabran za člana Predsjedništva.

On kaže da je vrhunski srpski interes da se očuva Dejtonski sporazum, i da ne treba ići u nekakav "Dejton dva", jer je to pogubno za Srpsku.

Vukanović tvrdi da Lista za pravdu i red nema nikakvih kontakata sa strancima, ali nije odgovorio na konstataciju Kovačevića da je tražio od Kristijana Šmita, koji se lažno predstavlja za visokog predstavnika, da počne da koristi takozvana bonska ovlašćenja.