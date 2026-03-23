Kraj manipulacijama Centrom za pružanje besplatne pravne pomoći

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku - po hitnom postupku, kojim će se riješiti problematika u vezi sa naplatom troškova parničkog postupka, usvojen je na 18. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Šta se mijenja?

Usvajanjem Prijedloga ovog zakona, po hitnom postupku, vrši se dopuna Zakona na način da se u članu 395. propisuje obaveza dosuđivanja troškova postupka Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, ukoliko stranka koju je zastupao Centar uspije u parnici i da ti troškovi predstavljaju prihod budžeta Republike Srpske.

"Kada Centar za pravnu pomoć zastupa korisnika besplatne pravne pomoći u sudskom postupku, Sud dosuđuje troškove po Zakonu o parničnom postupku i ti troškovi se dosuđuju stranci u čiju je korist neka presuda donesena, onda suprotna strana treba da mu namiri troškove postupka", rekla je za ATV Brankica Grahovac, pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske u Resoru za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva i besplatne pravne pomoći.

Grahovac ističe da, ukoliko je strana koja je dobila spor, a koju zastupa Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, Zakonom je ta stranka bila u obavezi da te troškove kojemu Sud dosudi uplati u budžet Republike Srpske zato što stranka u stvari nije imala nikakvih troškova jer je u postupku besplatnog zastupanja.

"S obzirom da pet godina traje taj Zakon koji bio važeći, imali smo jako puno problema s tim jer stranka dobije te troškove pa ne želi da uplati u budžet ili neće da naplati jer on nije ništa ni potrošio u tom postupku, onda Centar ima problema, mora putem Pravobranilaštva pokretati parnične postupke da bi naplatio te troškove u budžet", rekla je Grahovac.

Ona ističe da je Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku - po hitnom postupku, promijenjen jedan stav.

"Sud kada ima takvu situaciju da se presuda donosi u korist korisnika besplatne pravne pomoći kojeg je Centar zastupao, da Sud odmah dosuđuje te troškove u korist Centra i da se uplaćuju u budžet", ističe Grahovac.

To znači da se "preskače" taj parnični postupak između stranke i korisnika Centra ta pružanje besplatne pravne pomoći.

"To je u stvari jedan mehanizam koji je pomogao da se smanji broj parničnih postupaka, da stranka koja je naplatila te troškove ne isplati te troškove, odnosno svoju obavezu, onda Centar mora protiv te svoje iste stranke mora pokretati parnica. Ovim sada što smo imali tu intervenciju, izbjegli smo tu situaciju", rekla je Grahovac.

Cilj - sprječavanje malverzacija

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći smatra da će se izmjenom zakonske regulative na predložen način riješiti postojeća problematika u vezi sa naplaćivanjem troškova u korist budžeta Republike Srpske.

Ovim izmjenom će se na najefikasniji način riješiti postojeća problematika u vezi sa naplatom troškova parničnog postupka, s obzirom na to da je novim zakonskim rješenjem predviđeno da se ti troškovi dosuđuju Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, što će u značajnoj mjeri uticati na povećanje priliva sredstava u budžet Republike Srpske.

Prema Izvještaju revizije učinka "Funkcionisanje besplatne pravne pomoći" Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske iz decembra 2025. godine, utvrđeno je da funkcionisanje besplatne pravne pomoći nije efikasno, te su date preporuke za Vladu Republike Srpske, Ministarstvo pravde da u saradnji sa Ministarstvom finansija, propiše efikasan način naplate dosuđenih troškova sudskog postupka u kojima Centar za pružanje besplatne pravne pomoći zastupa stranku, kao i njihovo praćenje, kontrolu i evidentiranje.

Utvrđeno je da Centar nema mehanizme kako bi osigurao da se dosuđeni troškovi postupka, koji predstavljaju prihode od pružanja javnih usluga, uplate u korist budžeta Republike Srpske.

Stranke ne uplaćuju troškove Centru za pružanje besplatne pravne pomoći

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći suočava se sa problemom prilikom naplate troškova parničnog postupka od stranaka kojima je Republika Srpska omogućila besplatno zastupanje, a koje su zahvaljujući tom zastupanju uspjele u parnici, jer ne postoje efikasni mehanizmi uz pomoć kojih bi Centar mogao uticati na korisnike besplatne pravne pomoći da dosuđene troškove naplate, a nakon toga i uplate u korist budžeta.

Iz tog razloga, Centar je veoma često prinuđen da vodi veliki broj parničnih postupaka, putem Pravobranilaštva Republike Srpske, protiv stranaka koje naplate troškove parničnog postupka, ali ne žele da te troškove uplate na račun budžeta Republike Srpske, što za posljedicu ima stvaranje dodatnih finansijskih troškova po budžet.

Prema podacima Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, u toku 2025. godine strankama koje je zastupao Centar dosuđeno je 58.892 KM troškova postupka, a u toku godine naplaćeno je samo 9.570 KM.

Donošenjem predmetnog zakona po hitnom postupku omogućeno je da se znatno više sredstava uplaćuje u budžet Republike Srpske po osnovu naplate troškova parničnog postupka u kojem je Centar za pružanje besplatne pravne pomoći zastupao stranku, te će se na ovaj način pored dodatne zaštitite budžeta, obezbijediti uslovi za postizanje efikasnog funkcionisanja besplatne pravne pomoći, što do sada prema postojećoj regulativi nije bilo izvodljivo.

U Zakonu o parničnom postupku, u članu 395. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Ako stranka koju je zastupao Centar za pružanje besplatne pravne pomoći uspije u parnici, troškovi postupka iz st. 1. i 2. ovog člana dosuđuju se Centru i predstavljaju prihod budžeta Republike Srpske."

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".