Dodik: U pripremi novi model podrške da se vrati dio sredstava od akciza na gorivo

Republika Srpska priprema novi model podrške građanima i privredi kroz povrat dijela sredstava prikupljenih od akciza na gorivo kako bi se ublažio ekonomski pritisak izazvan rastom cijena, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je rekao da će i građani i privredni subjekti imati mogućnost da na kraju svakog mjeseca prijave fiskalne račune za kupovinu goriva u prostorije Poreske uprave, nakon čega će im biti vraćen dio iznosa koji se odnosi na akcize.

Procijenjeni povrat, pojasnio je, kretaće se u rasponu od 10 do 20 odsto, što predstavlja direktnu finansijsku olakšicu za domaćinstva i privredu.

Smatra da je riječ o fer i održivom pristupu koji štiti ekonomske interese Republike Srpske i pomaže građanima u uslovima nestabilnog tržišta energenata.

"Ovaj model zasniva se na principu da sredstva prikupljena unutar Republike Srpske treba da budu vraćena njenim građanima, umjesto da se odlučivanje o njihovoj raspodjeli prenosi na nivo zajedničkih institucija BiH", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Očekuje da će primjena ove mjere doprinijeti većoj finansijskoj disciplini, jer će građani biti motivisani da prikupljaju i prijavljuju fiskalne račune, što će dodatno ojačati poreski sistem.

Dodik je naglasio da su i akcize priča o patriotizmu, istakavši da u BiH nema gotovo nijedne ni male ni velike stvari da se ne može proučiti kroz prizmu patriotizma.

"I želim da kažem da uopšte nije patriotski ako danas neko insistira da prihvati muslimanske napore da centralizuje BiH tako što će promijeniti Zakon o akcizama i prenijeti pravo odlučivanja o akcizama u Savjetu ministara. To nije priča o stopama, to nije priča o ničemu, to je priča o prenosu nadležnosti", naglasio je on.

Zaključio je da to sigurno nije patriotski i nije ono što je interes Republike Srpske.