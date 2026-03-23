Minić: Nećemo dozvoliti blokiranje granice, sastanak u srijedu

ATV

23.03.2026

11:37

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da Vlada neće dozvoliti blokiranje granice, ali da razumije inicijativu i prihvata poziv Konzorcijuma Logistika BiH za sastanak u srijedu.

"Gdje god bio sastanak, predstavnici Vlade će doći. Problem se mora riješiti, ne možemo dozvoliti prekid funkcionisanja privrede. Mislim da je bio dobar sastanak, apsolutno razumijem naše prevoznike i idemo u pravcu tog rješavanja", rekao je Minić.

On je poručio i da će se predstavnici SNSD-a na svim nivoima uključiti u rješavanje ovog problema i da imaju i prijedlog da se blokira status ulaska u EU dok se ne riješi problem prevoznika.

Predstavnik Konzorcijuma Logistika Dino Durmić rekao je da je sastanak u Vladi Srpske bio konstruktivan i pozvao predstavnike vlade FBiH, Srpske i kao Savjet ministara da u srijedu održe sastanak.

"Sastanak je bio konstruktivan, radili smo na nekim tehničkim pitanjima gdje se premijer Srpske Savo Minić konkretno angažovao da se neki problemi koji su u njegovoj nadležnosti odmah rješavaju", naveo je Durmić.

Međutim, zaključeno je da su za većinu problema nadležne obje vlade i Savjet ministra.

"Zato, pozivamo predstavnike vlade FBiH, Srpske, kao i Savjet ministara da u srijedu održimo sastanak. Naš prijedlog je da to bude na GP Gradiška u 12.00 časova, ali prihvatamo i drugo mjesto sastanka. Predlažemo Gradišku, jer bi htjeli da Savjet ministara inicira da na tom sastanku budu i predstavnici Vlade Hrtvatske. Ukoliko se neka od institucija ne odazove na taj sastanak, primorani smo da proteste usmjerimo ka tim institucijama", poručio je Durmić.

