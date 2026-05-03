Pronađena tijela četiri rudara

Četiri tijela pronađena su u rudniku uglja na površinskom kopu u ruskoj oblasti Magadan, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Vjeruje se je ranije ove sedmice došlo do nesreće kada je tok blata izazvao obrušavanje stijena u jamu. Spasioci, ljekari i istražitelji poslati su na lice mjesta.

"Tijela četiri osobe pronađena tokom operacija potrage i spasavanja u gradskom okrugu Susumanski. Prema preliminarnim informacijama, do osam ljudi može biti zarobljeno ispod ruševina", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo dodaje da spasioci rade na licu mjesta danonoćno i da porodice nastradalih dobijaju pomoć, prenosi Srna.