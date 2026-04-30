Samo u BiH: Direktor koji je u pritvoru primio platu od skoro 10.000 KM

Dok se Rudnik mrkog uglja Banovići suočava s ozbiljnim finansijskim problemima, među rudarima raste nezadovoljstvo zbog načina na koji se raspoređuje teret krize.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da je direktor rudnika Rasim Dostović, uprkos tome što se nalazi u pritvoru, primio gotovo punu platu za mart 2026. godine.

Prema dostupnoj platnoj listi, Dostoviću je za obračunski period isplaćena neto plata u iznosu od skoro 10.000 KM uz dodatne naknade, među kojima je evidentiran i paušal za ceste, piše Kliks.

Novac za redovan rad, praznik i dopust

U obračunu su navedeni redovan rad, državni praznik i plaćeni dopust, što je izazvalo ogorčenje među radnicima koji tvrde da se istovremeno suočavaju sa smanjenjem plata i sve težim uslovima rada.

Sindikat rudara upozorava da se rudnik nalazi u dubokoj krizi obilježenoj rastom dugova i padom proizvodnje, dok najveći teret, kako navode, snose proizvodni radnici koji svakodnevno rade u jamama.

Ističu da su posljednjih mjeseci radnici suočeni s neizvjesnošću, smanjenim primanjima i strahom za egzistenciju. U takvim okolnostima, isplata visoke plate direktoru koji se nalazi u pritvoru dodatno je pojačala nezadovoljstvo unutar kolektiva.

Iz sindikata poručuju da ovakva praksa otvara ozbiljna pitanja odgovornosti i načina upravljanja rudnikom.

"Dok se od radnika traže odricanja i štednja, neprihvatljivo je da osobe koje ne obavljaju svoje dužnosti primaju visoka primanja", navode iz sindikata.

Dostović je uhapšen u akciji FUP-a, 23. marta, na širem području Lukavca, prilikom boravka na jednoj benzinskoj pumpi u mjestu Bistarac.

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) Federalnog tužilaštva na teret stavlja krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Kako je obrazloženo, on je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja. Nakon hapšenja njemu je određen pritvor.