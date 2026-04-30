U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

I dok su u Sarajevu veliki redovi ispred mesnica uoči Praznika rada, na planinama oko ovog grada sve je iznenadio snijeg.

Iako su prethodni dani bili vrlo topli, danas se desio pad temperature i u Sarajevu, a posebno hladno je na planinama.

Avazov reporter je danas zabilježio snježne padavine na Bjelašnici.

Meteorolozi za prvi maj ne najavljuju padavine ali se prognoziraju veoma niske temperature.