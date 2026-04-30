Preminula Đana Šaković

Vildana - Đana Šaković, supruga muzičara Armina Šakovića, preminula je juče, 29. aprila, u 60. godini.

Šaković je preminula nakon borbe s dugom i teškom bolesti.

Sahrana će se obaviti 4. maja u 14.30 na Gradskom groblju Bare, gdje će porodica, prijatelji i poštovaoci uputiti posljednji pozdrav ženi koja je svojim prisustvom, toplinom i dobrotom ostavila neizbrisiv trag.

Đana je bila pjevačica koja je tokom karijere nizala uspjehe i hitove.

Onda je donijela odluku da se povuče sa scene, te je postala majka po drugi put i posvetila se porodici.