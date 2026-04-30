Ovo je radno vrijeme Doma zdravlja tokom prvomajskih praznika

Za vrijeme prvomajskih praznika, 1. i 2. maja 2026. godine, JZU “Dom zdravlja” u Banjaluci radiće prema sljedećem rasporedu:
1) Služba porodične medicine – dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od sedam do 20 časova;
2) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;
3) Specijalističke ambulante iz pedijatrije
– 1. i 2. maja 2026. godine dežurni pedijatri radiće, u periodu od sedam do 15 časova, u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije u Poliklinici.
4) Centar za hematološku i biohemijsku dijagnostiku:
– 1. i 2. maja 2026. godine, u terminu od sedam do 20 časova, pružaće usluge u Centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20.00 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći.
5) Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima.
