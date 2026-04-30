Logo
Large banner

Ovo je radno vrijeme Doma zdravlja tokom prvomajskih praznika

Autor:

ATV
30.04.2026 11:07

Komentari:

0
Дом здравља Требиње
Foto: ATV

Za vrijeme prvomajskih praznika, 1. i 2. maja 2026. godine, JZU “Dom zdravlja” u Banjaluci radiće prema sljedećem rasporedu:

1) Služba porodične medicine – dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od sedam do 20 časova;

2) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;

3) Specijalističke ambulante iz pedijatrije

– 1. i 2. maja 2026. godine dežurni pedijatri radiće, u periodu od sedam do 15 časova, u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije u Poliklinici.

4) Centar za hematološku i biohemijsku dijagnostiku:

– 1. i 2. maja 2026. godine, u terminu od sedam do 20 časova, pružaće usluge u Centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20.00 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći.

5) Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima.

Угинулие свиње

Gradovi i opštine

Poznato da li su bile zaražene svinje bačene u Drinu

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dom zdravlja

Banjaluka

Prvi maj

1.maj

Praznici Republike Srpske

Neradni dani

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.

Društvo

Od Vaskrsa do Đurđevdana: Kako "preživjeti" praznična poskupljenja?

4 h

0
Киша цеста

Društvo

AMS izdao upozorenje: Oprez!

4 h

0
Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 25 beba

4 h

0
Društvo

Slavimo Svetog Simeona Persijskog: Izgovorite ovu molitvu

5 h

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner