Ovo je radno vrijeme Doma zdravlja tokom prvomajskih praznika

Za vrijeme prvomajskih praznika, 1. i 2. maja 2026. godine, JZU “Dom zdravlja” u Banjaluci radiće prema sljedećem rasporedu:

1) Služba porodične medicine – dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od sedam do 20 časova;

2) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;

3) Specijalističke ambulante iz pedijatrije

– 1. i 2. maja 2026. godine dežurni pedijatri radiće, u periodu od sedam do 15 časova, u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije u Poliklinici.

4) Centar za hematološku i biohemijsku dijagnostiku:

– 1. i 2. maja 2026. godine, u terminu od sedam do 20 časova, pružaće usluge u Centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20.00 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći.

5) Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima.