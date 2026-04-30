Uz pomoć Dodika i Amidžića: Škola u Sitnici dobila kombi za prevoz učenika

Osnovna škola "Petar Kočić" na Sitnici kod Ribnika danas je za potrebe prevoza učenika na poklon dobila kombi, koji im je obezbijeđen uz podršku organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika i generalnog sekretara ove partije Srđana Amidžića.

Učenicima Škole danas su uručeni kompleti školskih pribora i lopte.

Kombi za prevoz učenika

Amidžić je za ATV rekao da je najvažnija bezbjednost djece i da je ovo treći kombi koji su članovi SNSD-a dodijelili u manjim, razuđenim opštinama.

Srđan Amidžić

"SNSD nastavlja svoju humanu misiju. Želimo da đaci osjete koliko su bitni za društvo, da nam je važno njihovo obrazovanje", naveo je Amidžić.

Amidžić je napomenuo da je škola u Sitnici prije 12 godina trebala da se ugasi, ali da je danas sve drugačije jer sve vrvi od đaka.

"Ova škola je trebala da se ugasi prije 12 godina, a danas ima gotovo 70 mališana. Nadamo se da ćemo kroz neki kraći period doći sa još većim kombijem, a oni samo nek napune školu, a mi ćemo se potruditi da kombi bude još veći", rekao je Amidžić za ATV.

Igor Dodik zahvalio je svima koji su učestvovali u ovoj akciji, jer su ovim gestom pokazali da su djeca najvažnija i da je cilj pomoći u njihovom u odrastanju i obrazovanju.

On je naveo da su u SNSD-u od direktora Škole Jovanke Malešević i načelnika opštine Duška Dakića obaviješteni da je potreban kombi za prevoz đaka, te da su uz pomoć prijatelja uspjeli da realizuju ovu donaciju.

Igor Dodik

"Želio bih da se zahvalim svim prijateljima koji su učestvovali u akciji i zaista nam je zadovoljstvo i privilegija što možemo da pomognemo. Ovim gestom pokazujemo da su nam djeca najvažnija i da hoćemo da pomognemo u njihovom odrastanju, obrazovanju i vaspitanju.

Na putu smo da obezbijedimo i četvrti kombi i stojimo na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna, kaže Dodik.

"Nažalost, ne možemo svima da pomognemo u nekom kratkom roku, ali se trudimo jer što baš mi ispred svih prijatelja možemo da prezentujemo ovo", rekao je Dodik za ATV.

Načelnik Dakić rekao je da je ovo poseban dan za opštinu, kao i za Školu na Sitnici, jer danas nisu dobili samo kombi, već i jasnu poruku da nisu sami i zaboravljeni.

Dakić je naglasio da bi Škola na Sitnici teško funkcionisala bez ovakvog načina organizovanja prevoza sa cijelog platoa Manjače, te da su realizacijom projekta i donacijom osigurali i radna mjesta nastavnika i radnog osoblja u ovoj javnoj ustanovi.

On je naveo da će opština u okviru svojih raspoloživih sredstava u narednom periodu poboljšati pristupni put do Škole, jer dugi niz godina postoji potreba za rekonstrukcijom i uređenjem.

Direktor Osnovne škole "Petar Kočić" Sitnica Jovanka Malešević rekla je da ovu ustanovu pohađa 69 učenika, od kojih 57 u centralnoj školi, a 12 u područnoj školi u Čađavici.

Maleševićeva je istakla da većina učenika vozari do škole iz raznih zaselaka, zbog čega im je novi kombi bio neophodan.

Ona je istakla da se broj učenika u ovoj školi povećava iz godine u godini, što je činjenica koja raduje i ohrabruje sve one koji žive na ovom prostoru.