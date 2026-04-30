MUP izdao naredbu zbog obilježavanja praznika: Evo za koga ne važi

30.04.2026 13:02

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izdao je Naredbu o zabrani za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Naredba je izdata u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja Međunarodnog praznika - Prvog maja i Dana pobjede nad fašizmom – 9. maja.

Važi za sve osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP "PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE" A.D. Gradiška i to:

  • Dana 01.05.2026. godine od 00,00 časova do 02.05. 2026. godine do 24,00 časa.
  • Dana 09.05.2026. godine od 00,00 časa do 24,00 časa.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Hapšenje, lisice

Hronika

Policija hapsi Admira Arnautovića Šmrka!

Više iz rubrike

Дом здравља Требиње

Društvo

Ovo je radno vrijeme Doma zdravlja tokom prvomajskih praznika

4 h

0
На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.

Društvo

Od Vaskrsa do Đurđevdana: Kako "preživjeti" praznična poskupljenja?

7 h

0
Киша цеста

Društvo

AMS izdao upozorenje: Oprez!

7 h

0
Најљепше вијести стижу из породилишта: У Српској рођено 25 беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 25 beba

8 h

0

  • Najnovije

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

15

01

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

