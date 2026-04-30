MUP izdao naredbu zbog obilježavanja praznika: Evo za koga ne važi

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izdao je Naredbu o zabrani za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske.

Naredba je izdata u cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja Međunarodnog praznika - Prvog maja i Dana pobjede nad fašizmom – 9. maja.

Važi za sve osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP "PROTIVGRADNA PREVENTIVA REPUBLIKE SRPSKE" A.D. Gradiška i to:

Dana 01.05.2026. godine od 00,00 časova do 02.05. 2026. godine do 24,00 časa.

Dana 09.05.2026. godine od 00,00 časa do 24,00 časa.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.