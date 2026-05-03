Tužilaštvo KS predložilo jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu

Tužilaštvo KS predložilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti, navode iz Tužilaštva KS.

Podsjetimo, Tarik Prusac osumnjičen je da je u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata.