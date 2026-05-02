Elma Godinjak je prošli mjesec 2. put prijavila Tarika Prusca za uhođenje

02.05.2026 10:42

Елма Годињак је прошли мјесец 2. пут пријавила Тарика Прусца за ухођење
Foto: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Elma Godinjak-Prusac koju je sinoć ubio suprug Tarik Prusac u stanu na Dobrinji u Sarajevu prijavljivala ga je za uhođenje, zbog čega su mu bile određene mjere zabrane prilaska koje, nažalost, nisu dale nikakav rezultat.

Ufebruaru ove godine Elma je policiji prijavila Tarika za prijetnje i uhođenje, ali je nakon poziva za saslušanje na bazi prijave odbila podnijeti zahtjev za krivično gonjenje supruga. Uprkos tome, njemu je izrečena mjera zabrane prilaska, piše Klix.

Ono što je takođe potvrđeno jeste da Tarik Prusac ranije nije imao prijave za fizičke napade, ali jeste za psihičko maltretiranje supruge koja je željela da se razvede.

Nekoliko dana prije jučerašnje tragedije, policija je Tužilaštvu KS dostavila novu prijavu tačnije izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu.

Nažalost, poziv za saslušanje nije uspjela ni zaprimiti jer je monstrum juče s nekoliko metaka iz vatrenog oružja ubio Elmu Godinjak. Sumnja se da je prije upotrebe vatrenog oružja, Tarik i fizički napao Elmu, a to će pokazati rezultati obdukcije.

U izvršenju krivičnog d‌jela Tarik Prusac je koristio službeni pištolj s obzirom da je radnik čuvarske agencije.

Nakon što je ubio majku svog d‌jeteta, petogodišnju kćerku je sa sobom poveo sa Dobrinje na Baščaršiju, a policija ga je locirala i uhapsila u jednom ugostiteljskom objektu dok je jeo ćevape.

Hapšenju je prethodila velika policijska potraga, a Tarik Prusac je sve vrijeme bio naoružan.

Na svu sreću nije povrijedio d‌jevojčicu. Obavljen je medicinski pregled, a s njom su razgovor obavili i psiholozi.

U toku dana osumnjičeni za ubistvo biće predat u nadležnost Tužilaštva KS, a istovremeno u toku dana biće obavljena i obdukcija tijela ubijene.

