Meloni: Ovo je druga najdugovječnija vlada u istoriji republike

Aktuelna italijanska vlada postala je druga najdugovječnija u istoriji zemlje od uspostavljanja republike, saopštila je danas premijerka Italije Đorđa Meloni.

"Od danas vlada koju imam čast da vodim postaje druga po dužini trajanja u istoriji Republike. Ne vidim to kao razlog za proslavu, već kao još veću odgovornost prema Italijanima", navela je Meloni na Instagramu.

Ona je zahvalila građanima koji, kako je istakla, nastavljaju da podržavaju njen kabinet i izrazila posvećenost nastavku reformi i sprovođenju političkog programa.

"Nastavićemo naprijed sa odlučnošću da završimo put koji smo započeli, poštujući mandat dobijen od italijanskih građana i sa jednim kompasom: nacionalnim interesom", poručila je italijanska premijerka.

Vlada Đorđe Meloni na vlasti je od oktobra 2022. godine.

Prva žena premijer Italije je na putu da postane i prva moderna liderka koja će završiti pun petogodišnji mandat vlade bez rekonstrukcija, u septembru sljedeće godine, prenijela je ranije agencija ANSA.

Vlada Đorđe Meloni je 1.288 dana na funkciji, čime je nadmašila dosadašnji rekord od 1.287 dana na funkciji četvrte i posljednje vlade bivšeg premijera Silvija Berluskonija.

Meloni, koja ima većinu u Senatu i u Poslaničkom domu, više puta je u protekle tri i po godine izjavljivala da je vratila Italiji "političku stabilnost koja je rijetka u istoriji Republike".

Najdugovječnija vlada u poslijeratnoj istoriji Italije, od 1946. godine, je druga vlada Silvija Berluskonija, koju je vodio 1.409 dana, od 2001. do 2005. godine, prenosi Tanjug.