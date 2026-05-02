Stravična tragedija: Srušio se avion sa igračima, nema preživjelih

Mali avion koji je prevozio članove piklbol kluba na turnir srušio se u četvrtak naveče u Teksasu u blizini gradića Vimberli, a u nesreći je poginulo svih pet osoba koje su se nalazile u letjelici.

Iako policija još nije zvanično objavila imena nastradalih, klub "Amarillo Pickleball" potvrdio je da su žrtve njihovi dugogodišnji članovi. Prema riječima lokalnog policajca Bilija Reja, pilot i četiri putnika proglašeni su mrtvima odmah na mjestu nesreće, koja se dogodila oko 23 sata u brdovitom pred‌jelu poznatom kao Teksas Hil, prenosi Foks njuz.

Plane carrying pickleball players crashes in Texas Hill Country, killing all 5 on board https://t.co/kmd8PVYgGo — Chicago Tribune (@chicagotribune) May 2, 2026

Ova tragedija ima i dodatnu težinu jer je istovremeno iz Amarila poletio još jedan avion sa ostatkom tima. Dok je prva letjelica nestajala sa radara, drugi avion je sigurno sletio na aerodrom u Nju Bronfelsu. Audio snimci kontrole letenja zabilježili su trenutke neizvjesnosti u kojima pilot drugog aviona javlja da nema kontakt sa kolegama, dok kontrolor leta odgovara da je letjelica počela da se kreće nepravilno prije nego što se signal potpuno izgubio.

Neposredno prije nesreće, barem jedan pilot u blizini potvrdio je da je uhvatio signal uređaja za hitnu lokaciju, što je bio jasan znak da je avion u nevolji. Iako su dva sata nakon pada zabilježene jake oluje sa grmljavinom, u samom trenutku nesreće vrijeme je bilo pretežno oblačno. Federalne vlasti su započele opsežnu istragu kako bi se utvrdilo da li su vremenski uslovi ili tehnički kvar doveli do ove fatalne nesreće, prenosi Avaz.