Preživjeli iz Hirošime pozvao na ukidanje nuklearnog oružja

ATV
01.05.2026 21:45

Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

Điro Hamasumi /80/, koji je preživio atomsko bombardovanje Hirošime, zatražio je od Ujedinjenih nacija ukidanje nuklearnog oružja, ističući da u svijeti ne može biti mira dok broj nuklearnih bojevih glava ne padne na nulu.

"Nuklearo oružje je oružje đavola sa kojim se ne može koegzistirati", rekao je Hamasumi, koji je generalni sekretar vodeće japanske organizacije preživjelih nuklearno bombardovanje.

On je na konferenciji UN u Njujorku naglasio da su bombardovanja Hirošime i Nagasakija ostavila dugoročne fizičke, psihičke i ekonomske posljedice po preživjele.

Hasumi je upozorio na veliki broj nuklearnih bojevih glava u svijetu, ističući da "ne može biti mira dok taj broj ne padne na nulu".

On se obratio na konferenciji UN u Njujorku, koja se održava u okviru mjesečnog pregleda primjene Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, prenijela je agencija Kjodo.

Hamasumi je još u majčinoj utrobi preživio bombardovanje Hirošime 6. avgusta 1945. godine.

Hirošima

nuklearno oružje

nuklearno postrojenje

Bomba

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: "Povlačimo se"

6 h

0
Покушај атентата на Трампа

Svijet

Novi snimak otkriva kako je atentator na Trampa probio obezbjeđenje u četiri sekunde

6 h

0
Мајкл Џексон и Џефри Епстин

Svijet

"Majkl nije imao pojma ko je Džefri Epstin" Džeksonov tjelohranitelj otkrio kako je došlo do fotografije kralja popa i osuđenog pedofila

7 h

0
Турска протести

Svijet

Haos u Turskoj: Sukob policije sa demonstrantima, privedeno više od 350 ljudi

7 h

0

22

58

Vjerovali ili ne: Prva radnička pobuna zabilježena u Srebrenici u 15. vijeku

22

55

Trik za blistavo čiste prozore: Potrebna vam je samo jedna stvar

22

35

Nesuđena snajka Ivice Dačića zapucala na svadbi

22

05

Nova tragedija u BiH: Motociklista poginuo u teškoj saobraćajnoj nezgodi!

22

04

Vikend donosi priznanja, sastanke i nove planove

