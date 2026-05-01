Tramp zaprijetio: "Povlačimo se"

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je povlačenjem američkih trupa iz Italije i Španije, samo dan nakon što je izjavio da razmatra smanjenje broja vojnika stacioniranih u Njemačkoj, piše „Gardijan“.

Prijetnja upućena Njemačkoj uslijedila je nakon što je njemački kancelar Fridrih Merc rekao da su Sjedinjene Američke Države „ponižene“ od strane Irana, kao i poslije višenedjeljnih Trampovih kritika na račun NATO saveznika zbog toga što nisu pomogli u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog koridora.

Španski premijer Pedro Sančez od samog početka otvoreno se protivio američko-izraelskom ratu protiv Irana, dok je Rim pokušavao da balansira sve do kraja marta, kada je odbio da dozvoli korišćenje vazduhoplovne baze na Siciliji za američke avione koji su prevozili oružje za Iran.

Na pitanje novinara da li razmatra povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, Tramp je odgovorio:

„Vjerovatno... Zašto ne bih? Italija nam nije bila ni od kakve pomoći, a Španija je bila užasna, apsolutno užasna.“

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je da „ne razumije“ Trampove motive i odbacio optužbe da Rim nije pomagao Vašingtonu, posebno kada je riječ o pomorskoj bezbjednosti.

„Kao što je svima jasno, evropski brodovi nikada nisu prelazili Hormuški moreuz na način na koji je Tramp tvrdio. Takođe smo ponudili učešće u misiji zaštite plovidbe, što je američka vojska veoma cijenila“, rekao je Krozeto.

U Italiji je raspoređeno oko 13.000 američkih vojnika u sedam pomorskih baza.

Španija zasad nije zvanično reagovala, ali je ranije odbila da dozvoli korišćenje zajedničkih vojnih baza na svojoj teritoriji za napade na Iran i bila je najglasniji kritičar Trampovog rata unutar Evropske unije.

Krajem prošle godine u Evropi je bilo stalno raspoređeno oko 68.000 američkih vojnika, od čega više od polovine, oko 36.400, u Njemačkoj.