Novi snimak otkriva kako je atentator na Trampa probio obezbjeđenje u četiri sekunde

Novi snimak koji su objavili tužioci prikazuje kako je naoružani napadač za četiri sekunde probio bezbjednosnu provjeru tokom događaja na kojem je bio predsjednik SAD Donald Tramp u Vašingtonu.

Video nadzorne kamere prikazuje agenta obezbjeđenja kako otvara vatru prema napadaču koji juri noseći oružje. Snimak ne prikazuje trenutak kada je napadač uhapšen u subotu u hotelu „Vašington Hilton“.

Koul Tomas Alen (31) optužen je za pokušaj atentata na Trampa na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće. Još se nije izjasnio o krivici.

Američko ministarstvo pravde navodi da video takođe prikazuje Alena kako „izviđa područje“ u hotelu dan prije večere, kada se navodno prijavio kao gost. Prema tužiocima, viđen je kako hoda hodnikom hotela „Vašington Hilton“ uoči događaja i nakratko ulazi u hotelsku teretanu, prenosi Indeks.hr

Optuženik je, prema optužnici, nosio poluautomatski pištolj, sačmaricu i tri noža dok je trčao preko terase, jedan sprat iznad dvorane u kojoj se održavala prestižna novinarska svečanost. Tramp, potpredsjednik Džej Di Vens, članovi kabineta i drugi zvaničnici Bijele kuće hitno su evakuisani s mjesta događaja nakon što se začula pucnjava.

Šta otkriva snimak?

Novi snimak, koji je u četvrtak na platformi X objavila američka tužiteljka za Vašington D. C. Dženin Piro, kvalitetnija je verzija isječka koji je Tramp podijelio na društvenim mrežama nakon incidenta.

Najnoviji video prikazuje gotovo desetak agenata obezbjeđenja okupljenih oko bezbjednosne kontrolne tačke u hotelu.

U jednom trenutku, muškarac u dugom tamnom kaputu prolazi hodnikom i nestaje kroz vrata. Nekoliko trenutaka kasnije napadač se ponovo pojavljuje bez kaputa i juri kroz detektor metala sa obje ruke na oružju. Prema izjavi pod zakletvom koju su podnijeli tužioci, kaputom je skrivao sačmaricu kalibra 12.

🚨#BREAKING: Newly released footage shows 31-year-old Cole Allen of California walking around The Washington Hilton in washington DC then soon opening fire on a U.S. Secret Service officer during an attempted attack targeting President Donald Trump and others at the White House… pic.twitter.com/ytHWUPlRxT — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

Neslaganja oko pucnjave

Snimak, čini se, prikazuje jednog službenika kako puca iz pištolja na osumnjičenog. Tužioci su rekli da je jedan agent pogođen, ali ne i napadač. „Službenik je pogođen u balistički prsluk, ali nije teže povrijeđen“, rekao je portparol Tajne službe za BBC.

Balistički stručnjaci istražuju je li agenta Tajne službe pogodio metak koji je ispalio osumnjičeni ili je pogođen u unakrsnoj vatri. Dženin Piro je u četvrtak u objavi na X-u napisala: „Nema dokaza da je pucnjava bila rezultat prijateljske vatre.“

Međutim, u dopisu kojim su tužioci tražili od sudije da Alenu odredi pritvor, ne spominje se da je ijedan službenik pogođen. U njemu stoji da je, dok je osumnjičeni trčao kroz kontrolnu tačku, agent Tajne službe „primijetio optuženog kako puca iz sačmarice u smjeru stepenica koje vode u dvoranu“.

Alenovi advokati osporili su tvrdnje tužilaca da je njihov klijent otvorio vatru.

Iskaz direktora Tajne službe

Direktor američke Tajne službe Šn Kur'an za Fox News izjavio je da je osumnjičeni pucao na agenta Tajne službe „iz neposredne blizine“.

„Prema svim dokazima koje sam vidio, osumnjičeni je iz neposredne blizine pucao sačmaricom u našeg službenika“, rekao je Kur'an.

„Naš službenik herojski je uzvratio vatru. Iako je pogođen sačmaricom u grudi iz neposredne blizine, uspio je ispaliti pet hitaca.“

„Čini se da je osumnjičeni, dok je službenik pucao na njega, koljenom udario u jednu od naših kutija s magnetometrima i počeo padati na tlo. U tom trenutku su ga službenici i agenti uspjeli savladati i oboriti“, dodao je Kur'an.

Alen se suočava s dodatnim optužbama, uključujući prenošenje vatrenog oružja između saveznih država radi počinjenja krivičnog d‌jela i korištenje vatrenog oružja u nasilnom zločinu. Za oba d‌jela predviđena je maksimalna kazna od 10 godina zatvora.