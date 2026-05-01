Haos u Turskoj: Sukob policije sa demonstrantima, privedeno više od 350 ljudi

01.05.2026 17:13

Турска протести
Foto: Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Turska policija sukobila se sa demonstrantima koji su pokušali da marširaju prema istanbulskom Trgu Taksim da bi obilježili Međunarodni dan radnika, nakon što su vlasti zabranile okupljanja u toj oblasti, javili su lokalni mediji.

Izvori iz lokalnih sindikata rekli su agenciji DPA da je privedeno više od 350 ljudi.

Nekoliko demonstranata je već prebačeno u sjedište policije, a pojedini su prijavili da su zadobili povrede dok su privođeni.

Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove da bi rastjerala demonstrante. Blokirani su putevi u centralnim četvrtima Mečidijekoj i Bešiktaš koji vode do Taksima, piše list "Džumhurijet", prenosi Srna.

Policija je ogradila Trg Taksim barikadama i dozvolila samo ograničenom broju članova sindikata da ranije u toku dana polože vijenac na tom mjestu, javila je opoziciona televizija "Halk".

Kancelarija guvernera Istanbula ranije je saopštila da demonstracije i marševi oko Trga Taksim i obližnjih oblasti neće biti dozvoljeni, navodeći kao razlog zabrinutost za javni red i bezbjednost.

Turska

Protesti

Prvi maj

Pročitajte više

Мјесто у Републици Српској

Republika Srpska

U Han Pijesku snijeg za 1. maj

2 h

0
ГП Градишка

Društvo

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

3 h

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Društvo

Od 1. maja promjene u isplati penzija za neke u Srpskoj

4 h

0
Бањалука

Društvo

Ovo u Banjaluci nije viđeno 56 godina: Prvi maj obara rekorde

5 h

0

Više iz rubrike

Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

Svijet

Upozorenje američkog generala: "Ako zaratimo sa Kinom..."

1 h

0
Снажан земљотрес погодио Тајван

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

2 h

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Svijet

Super El Ninjo prijeti Evropi, ovi dijelovi najviše na udaru

3 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico: Kritikuju me zbog Putina, a onda se interesuju šta je rekao

4 h

0

  • Najnovije

18

36

Prvomajski šok: D‌jeca pronašla ranac u prirodi, roditelji odmah zvali policiju!

18

25

Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

18

20

Zašto se za Praznik rada jede grah?

18

04

Vlada Srpske spremna da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje generala Mladića

18

01

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner